Gianmaria Antinolfi, nuova fidanzata per scordare Belen Rodriguez e Dayane Mello?/ “Flirt con Soleil Stasi..”

Gianmaria Antinolfi e quel flirt con Soleil Stasi…

Ma come sarà vedere due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 legati da un passato (o presunto flirt)? Naturalmente stiamo parlando di uno dei ‘vip’ che si preannunciano più interessati, Gianmaria Antinolfi, famoso per il bacio a Belen Rodriguez lo scorso anno, nonché ex di Dayane Mello e, a quanto pare, anche della sua coinquilina a Cinecittà, Soleil Stasi. Sicuramente questi sono i nomi delle sue ex più famose a cominciare proprio dalla bella brasiliana che proprio lo scorso anno ha vissuto la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia vivendo grandi emozioni tra amicizie speciali, lutti e liti.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021/ La faida con Caterina Balivo: "in casa non la vorrei perchè..."

Cosa racconterà Antinolfi delle sue ex illustri e cosa farà quando si ritroverà nella stessa casa con Soleil Stasi? All’epoca del bacio con Belen Rodriguez si è parlato molto di lui e del loro legame ma quelle che uscivano dalla sua bocca erano soli dolci parole, accompagnate da quelle della famiglia di lui. Siamo sicuri quindi che il capitolo dell’argentina si sia chiuso bene, o almeno così sembra prima del suo ingresso nella casa.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip/ “Torno al reality più matura e innamorata”

Gianmaria Antinolfi: lo strano triangolo con Belen Rodriguez e Dayane Mello

La stessa cosa possiamo dirla riguardo a Dayane Mello. Dopo una settimana dalla copertina di Chi con il bacio dato a Belen Rodriguez, è venuto a galla il fatto che Gianmaria Antinolfi stava frequentando, forse contemporaneamente, proprio Dayane Mello. Lei stessa al settimanale ha raccontato: “E’ venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen Rodriguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”. Fu proprio a quella cena di lavoro che lui perse la testa per la bella argentina con la complicità di Mattia Ferrari, art director del mondo della moda. Cosa scopriremo di questo strano triangolo e della sua liason con Soleil Stasi?

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 1A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: le porte si spalancano!

Nuova fidanzata di Gianmaria Antinolfi?

Sembra strano ma per ora tutto fa pensare che il bel concorrente del Grande Fratello Vip 2021 sia single, e pronto a fare una strage di cuori all’interno della Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA