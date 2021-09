Gianmaria Antinolfi “Qua dentro chiav*rei, ma sono tutte impegnate”/ Choc al Grande Fratello Vip

Le rivelazioni choc di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore l’imprenditore napoletano ha suscitato un polverone sui social e non solo, per alcune dichiarazioni. L’ex di Belen Rodriguez e Soleil Sorge, anche lei concorrente del reality show, ha parlato apertamente al coinquilino Alex Belli sulle sue intenzioni dentro la casa: “Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz*o lo faccio? Di queste qua nessuna… Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz*o faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi?”. E ancora: “O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po’ di show… Io qua dentro chiav****. Non mi farei proprio problemi”.

Dichiarazioni che non sono certo passare inosservate e che sono state duramente criticate sui social: “Antinolfi mi dà un antipatia e un fastidio insopportabile. Non sopporto quando un uomo parla in quel modo di una donna” e “Ho appena visto il video della conversazione tra Antinolfi e Alex Belli… Oltre ad essere lo schifo più totale, mi rendo conto di quanto su certe cose siano stra pilotati e seguano un copione e mi spiace tanto…”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: nuovo litigio al GF Vip

Nei giorni scorsi Gianmaria Antinolfi aveva parlato a Carmen Russo e Raffaella Fico della sua frequentazione con Soleil Sorge. Tra i due si è sempre parlato di breve flirt, ma l’imprenditore aveva iniziato a provare qualcosa di importante per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “La frequentazione è durata, ad intervalli, da settembre a fine giugno, di tre mesi fa“, ha raccontato Gianmaria alle due coinquiline. Stando al suo racconto, Soleil non voleva una relazione e per questo Antinolfi ha fatto un passo indietro, nonostante si fosse innamorato dell’influencer. Nelle ultime ore i due ragazzi hanno avuto un aspro litigio.

“Lunedì mi puoi nominare così magari ti abbandono. Solo che poi che senso avrebbe il tuo percorso qua, senza di me?”, ha detto Soleil in tono provocatorio. Antinolfi ha risposto di non pensare a lei e poco dopo è stato chiamato in confessionale. Quando l’imprenditore si è riunito al gruppo, Soleil lo ha accolto con un battuta: “Sei riuscito a darti un’identità?”. Lui non ha apprezzato e ha inviato la ragazza a crearsi un’identità indipendente da lui e dalla loro storia. “Parla quello che l’unica identità che ha ce l’ha perché è stato con altre donne sulle copertine. Evita di fare certe battute e di dire che sono qua perché sono un contenuto per te, sei tu che devi ancora diventare un contenuto”, ha chiosato la Sorge.



