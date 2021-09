Gianmaria Antinolfi, qual è il segreto su Soleil?/ “Speriamo non si sia sentito”

Nella Casa del Grande Fratello Vip aleggia un mistero. Il popolo del web da qualche giorno si sta chiedendo cosa abbia sussurrato Gianmaria Antinolfi all’orecchio di Miriana Trevisan. Un vero e proprio segreto, qualcosa di una certa gravità che avrebbe come protagonista Soleil Sorge, che secondo la stessa Miriana sarebbe meglio non uscisse fuori. “Speriamo non si sia sentita perché è pesante eh”, sono state infatti le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai dopo aver ascoltato le parole di Gianmaria.

Ma di cosa si tratta? Le ipotesi non mancano sul web ma la questione potrebbe essere chiarita proprio nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, 24 settembre. Signorini potrebbe infatti parlare di questo segreto che Gianmaria ha confidato alla Trevisan.

Alfonso Signorini e Parpiglia confermano: Antinolfi ha un segreto!

Ma di segreto si era già parlato precedentemente. Prima Alfonso Signorini, poi Gabriele Parpiglia a Casa Chi hanno infatti rivelato che Gianmaria Antinolfi ha un segreto che potrebbe uscire fuori nel corso della sua permanenza nel programma, sempre che questa avventura per lui abbia seguito. Questo perché l’imprenditore napoletano ha recentemente e in più di un’occasione annunciato di voler lasciare il programma entro pochi giorni. Un altro argomento che Alfonso Signorini si prepara ad affrontare nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Che abbia cambiato idea in queste ore?

