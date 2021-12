Gianmaria Antinolfi “rosica” per la coppia Sophie Alessandro/ È ancora innamorato di lei?

Durante la scorsa puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2021 di ieri sera uno tra i diverbi più accesi è stato quello tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi per via della nomination dell’imprenditore nei confronti dell’ultimo arrivato che ha visto la nomination come un tradimento soprattutto dopo che i due a ridosso della diretta si erano confessati reciprocamente all’interno della sauna.

Sonia Bruganelli asfalta Alessandro Basciano/ "Interessato a Sophie? Se Soleil avesse detto di sì…"

Nonostante la nomination di Gianmaria nei confronti di Alessandro sia stata molto chiara quest’ultimo sembra non aver compreso bene i motivi per cui l’imprenditore abbia scelto di fare il suo nome nella Superled e la discussione tra i due è andata avanti anche lontano dalle telecamere della diretta, quando Alessandro Basciano ha ammesso a Gianmaria Antinolfi: “A me ste buffonate non mi piacciono, se io e te parliamo da uomini e ci abbracciamo e poi tu mi nomini, è una buffonata”. A quanto pare, a ferire il nuovo entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 non è stata la nomination quanto il rapporto che per lui si era creato con Gianmaria, e ha ribadito: “Non è la nomination, è a livello umano. Abbiamo parlato e ci siamo guardati negli occhi”.

Alessandro Basciano "Clarissa non mi conosce? Mi ha cercato prima del GF VIP"/ Rivelazione choc!

Gianmaria Antinolfi è stato il primo a lasciare Sophie Codegoni

Dopo la nomination di Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni pare aver ammesso al suo nuovo flirt all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che Gianmaria lo avrebbe nominato perché “Rosica” a causa sua che pare preferire Alessandro Basciano a Gianmaria Antinolfi. La verità però è un’altra: l’imprenditore napoletano è stato il primo a voler chiudere i rapporti con Sophie Codegoni e non il contrario e quindi non ci sarebbe alcun motivo per lui di rosicare.

Gianmaria Antinolfi aveva spiegato i motivi della sua nomination ad Alessandro Basciano mettendo in risalto come tra tutti i presenti al tavolo delle nomination lui fosse quello con cui ha stretto meno rapporti, nonostante il momento intimo che i due hanno avuto poco prima della diretta, ma il nuovo concorrente non ha voluto sentire motivazioni, la loro amicizia sarà già morta sul nascere?

Alessandro Basciano contro Gianmaria Antinolfi al Gf Vip/ "Nomination? È buffonata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA