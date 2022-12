Gianmaria, chi è? Da X Factor a Sanremo Giovani con “La città che odi”/ La dipendenza affettiva e la fuga

Gianmaria finalista di Sanremo Giovani con il brano La Città che odi: otterrà l’accesso al Festival

C’è anche Gianmaria tra i dodici giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani per l’affascinante sfida in prima serata su Rai 1 valevole per l’accesso al Festival di Sanremo 2023. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul giovane cantante, finalista e secondo classificato nell’ultima edizione di X Factor. Per lui c’è il brano La città che odi, un pezzo prodotto da Antonio Filippelli, Bcroma e Gianmarco Manilardi. Un brano solo apparentemente leggero e con un significato piuttosto profondo, che propone temi delicati e complessi come la dipendenza affettiva. “La città che odi è il mio brano più leggero uscito fino ad ora”, ha dichiarato Gianmaria.

“Anche se dietro l’apparente leggerezza, si nasconde un argomento molto delicato e che mi ha toccato da vicino: la dipendenza affettiva e tutti quei rapporti e quelle relazioni che rischiano di farti perdere te stesso. È un brano autobiografico che vive di chiaroscuri e contrasti, fino ad arrivare ad un ritornello liberatorio e pieno di speranza”, riporta il sito imusicfun.it.

Il video e il significato della canzone La Città che odi di Gianmaria: la fuga verso la grande città che il protagonista detestava

La Città che odi di Gianmaria è uno dei brani più promettenti in vista della finale di Sanremo Giovani. I fan del cantante sono certi che il pezzo si farà spazio anche tra i big, considerando le potenzialità dettate da una sonorità trascinante ed un significato del testo profondo. Nella canzone, infatti, Gianmaria si mostra in bilico tra intriganti sonorità urban, cantautorato e attitudine punk-rock. Qualcuno azzarda paragoni onestamente affrettati, rivedendo nel giovane concorrente uno stile simile a quello di Vasco Rossi agli esordi.

Come dicevamo, la canzone è tutt’altro che leggera e banale, ne La Città che Odi infatti il cantautore si rivolge a questa ragazza che probabilmente ha preteso un po’ troppo da lui ferendolo profondamente e spingendolo a scappare verso quella grande città che, a quanto pare, detestava con tutte le sue forze. Grande curiosità, quindi, di capire se Gianmaria riuscirà a centrare l’obiettivo Sanremo. I presupposti ci sono tutti.

