gIANMARIA, Finale X Factor 2021/ Sarà lui il vincitore? I pronostici sono favorevoli

gIANMARIA, duetto con Emma per la finale di X Factor 2021

gIANMARIA viene considerato il favorito numero uno per la vittoria di X Factor 2021, si presenterà dunque alla finale di oggi, 9 dicembre, con i pronostici dalla sua parte e dovrà confermarli. Il giovane artista ha convinto tutti grazie alla sua voce ma anche per il suo stile inconfondibile. Si partirà con la prima manche quando avrà il piacere nei “Duetti” di cantare insieme ad Emma Marrone, la canzone per loro scelta è La nostra relazione di Vasco Rossi. Se il ragazzo riuscirà ad avanti sarà per lui il momento del Best Of con le sue tre migliori esibizioni cioè: Rimmel di Francesco De Gregori; Jenny è pazza di Vasco Rossi e Io sto bene di CCCP Fedeli alla linea.

X Factor 2021, la finale/ Diretta, vincitore e eliminati: che energia i Bengala Fire!

gIANMARIA spera di arrivare all’ultimo atto di X Factor 2021 quando sarà il momento di presentare l’inedito. Il ragazzo avrà così la possibilità di portare il suo brano I Suicidi. Proprio con questo brano ha commosso i giudici alle Audizioni, tanto da essere fin da subito considerato uno dei papabili vincitori del talent show. Di certo ora non abbiamo la certezza che sarà lui a vincere, quello che possiamo dire però è che il ragazzo ha già superato una prova importante e cioè quella di piacere al pubblico. Siamo sicuri infatti che dopo stasera avrà la possibilità di rimanere nel mondo della musica a prescindere se sarà per lui successo o meno.

Vincitore X Factor 2021, chi è?/ La classifica: Fellow è il primo eliminato

gIANMARIA, Emma Marrone entusiasta mentre Hell Raton…

Il giovane vicentino classe 2002 gIANMARIA è riuscito a conquistare giudici e telespettatori fin dalla sua prima esibizione a X Factor 2021. La prima cosa che ha colpito è stata la sua grande capacità emotiva tradotta in una scrittura capace di emozionare chiunque. Ai casting con gli inediti Suicidi e Mamma Scusa è riuscito a scuotere Emma; quest’ultima si è più volte commossa nell’ascoltare le sue canzoni. La cantante non ha così potuto fare a meno di sceglierlo per il proprio roster, dando vita ad un percorso ricco di esibizioni forti e di altissimo livello qualitativo. Dopo un inizio così, il rischio di tradire le aspettative era dietro l’angolo; il giovane artista è riuscito però a confermare ogni sua peculiarità, accumulando consensi non solo da parte degli spettatori, ma sopratutto da parte dei giudici. Tra tutti Manuel Agnelli si è dimostrato uno dei più compiaciuti del cammino del ragazzo, come lui stesso ha affermato alla conquista della semifinale. Chiaramente, i complimenti da parte della sua giudice sono stati altrettanto gratificanti, convinta puntata dopo puntata della scelta fatta ai tempi degli Home Visit. Gianmaria si è dimostrato un grande talento sotto ogni punto di vista anche secondo il parere di Hell Raton e Mika. Quest’ultimo ha più volte sottolineato lo stile unico del ragazzo, tra il rap e il cantautorato, capace i stupire in ogni sua scelta e rappresentazione artistica.

FELLOW ELIMINATO DA X FACTOR 2021/ Il pupillo di Mika è il quarto classificato

Nel corso della semifinale di X Factor 2021 ha avuto ancora una volta l’occasione di sorprendere i giudici con esibizioni strepitose; alla prima fase della gara ha emozionato con Spaccacuore con Samuele Bersani. Mika su tutti ha voluto sottolineare la sua bravura dal punto di vista interpretativo senza risultare troppo invasivo dal punto di vista della rivisitazione. Concorde Manuel Agnelli; che ha voluto complimentarsi con il ragazzo per il percorso portato avanti. Ai complimenti hanno fatto eco ovviamente anche Hell Raton ed Emma. Il primo lo ha elogiato considerandolo un vero trasformista della musica, la cantante invece non ha perso occasione per dimostrare tutta la sua felicità nei confronti del talento vicentino. Visibilio evidente anche per l’esibizione successiva con Alexander Platz di Milva. L’emozione dei giudici è stata evidente, in particolare di Mika che l’ha ringraziato per il tributo magnifico. Concordi Hell Raton ed Emma nel dichiararsi senza parole davanti all’ennesima prova così convincente del giovane artista. Infine, anche Manuel Agnelli si è unito ai complimenti dedicando anche un ricordo a Battiato e Milva, entrambi scomparsi quest’anno.

X Factor 2021, l’inedito di gIANMARIA: I Suicidi





© RIPRODUZIONE RISERVATA