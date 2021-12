Gianmaria in crisi per “l’addio” di Aldo Montano al GF VIP/ “Non posso pensare di continuare senza di lui”

Momento malinconia nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Gianmaria Antinolfi. Nel giorno dell’Immacolata, dopo aver addobbato la casa con tutte le decorazioni, dopo aver ascoltato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che realizzerà un servizio fotografico di cui saranno protagonisti tutti i concorrenti, Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare alle lacrime. A scatenare lo sfogo del gieffino è stato il pensiero di dover affrontare il resto del percorso senza Aldo Montano, diventato, per lui, un porto sicuro.

Sophie Codegoni e Gianmaria notte insieme al GF VIP/ Cosa è successo? Abbracci e…

Gianmaria al Grande Fratello Vip 2021, settimana dopo settimana, ha trovato nel campione olimpico una spalla sulla quale appoggiarsi. Ad Aldo confida i suoi pensieri, le sue emozioni, ma anche le sue pene d’amore ascoltando sempre con attenzione i suoi consigli. Montano, dunque, per Gianmaria rappresenta un vero e proprio punto di riferimento e l’idea di dover rinunciare alla sua presenza ha fatto crollare Antinolfi.

Aldo Montano e il massaggio hot di Manuel Bortuzzo a Lulù/ “Non ci capisco niente”

Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano: nata una vera amicizia al Grande Fratello Vip 2021

Sul divano, tra le braccia di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che considera sue sorelle, Gianmaria Antinolfi ammette di essere malinconico per Aldo Montano. “Non posso pensare di continuare senza Aldo” – dice Gianmaria che si lascia andare alle lacrime. “Avevamo deciso di andare via insieme e stavamo aspettando il 13. Poi resto per vivere una cosa bella”, ha aggiunto Gianmaria riferendosi al rapporto con Sophie Codegoni che pare sia giunto ad una svolta.

A consolare Gianmaria è stato lo stesso Aldo Montano che ha esortato l’amico e tirarsi su e a viversi i prossimi giorni con spensieratezza dal momento che non hanno ancora alcuna certezza su ciò che accadrà. Anche Soleil Sorge, di fronte alle lacrime di Gianmaria, non ci ha pensato su due volte a consolarlo. Tra Aldo e Gianmaria, dunque, è nata un’amicizia vera e sincera.

Alex Belli geloso di Gianmaria Antinolfi e Soleil/ "Queste cose mi fanno girare i coglion*"

© RIPRODUZIONE RISERVATA