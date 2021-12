Sophie Codegoni e Gianmaria notte insieme al GF VIP/ Cosa è successo? Abbracci e…

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dormono insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Sta realmente nascendo qualcosa tra i due coinquilini? Nei giorni scorsi c’è stato un bacio appassionato, ma pare che la modella avesse bevuto, tanto che successivamente la situazione non si è evoluta in qualcosa di più concreto. L’imprenditore napoletano, da parte sua, ha palesemente ammesso di non capire fino in fondo quali siano le intenzioni della ragazza. Qualcosa, nella notte, sembrerebbe però essere scattato.

Sophie Codegoni, in base a quanto ripreso dalle telecamere, ha infatti raggiunto nel letto Gianmaria Antinolfi. La dinamica di quanto accaduto nelle ore successive non è molto chiara. La regia ha infatti staccato l’inquadratura proprio in quegli istanti. I due, al risveglio, sono apparsi abbracciati, ma subito dopo la modella si è alzata ed è tornata nel suo letto. Finora non c’è stato modo di discutere dell’argomento, ma il pubblico non vede l’ora di scoprire nei dettagli cosa sia successo. Qualcuno ipotizza già che ci sia stata una notte di passione per la neonata coppia.

Grande Fratello Vip, Sophie e Gianmaria dormono insieme: il parere del pubblico

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dormito insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Questa sembrerebbe essere ormai una certezza, anche se nessuno sa cosa sia successo nella notte tra i due. Il pubblico, intanto, ha preso una posizione netta in merito alla vicenda. La maggior parte dei telespettatori, infatti, fa il tifo per la coppia, seppure qualcuno sia convinto che la modella non sia interessata all’imprenditore, ma che sia semplicemente a caccia di visibilità.

Il popolo del web, ad ogni modo, è concorde in merito al fatto che Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi siano liberi di comportarsi come preferiscono, dato che entrambi sono single. Un fattore che li mette in netta contrapposizione con la coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge, che sta creando non poche polemiche. La loro unione sotto la luce dei riflettori fa infatti storcere il naso, dato che l’attore ha la moglie Delia Duran ad attenderlo fuori dalla casa più spiata d’Italia.

