Gianna e Juanchi, Matrimonio a prima vista Italia 2023/ “Rapporto superficiale” secondo l’esperto: è crisi?

Gianna e Juanchi già in crisi a Matrimonio a prima vista Italia 2023? Nessun passo in avanti per la coppia

Continua ad essere complicato il percorso di Gianna Di Rosa e Juanchi Sanchez a Matrimonio a prima vista Italia 2023. Tutto sembrava fosse partito per il meglio per la coppia: la conoscenza e il matrimonio aveva visto entrambi entusiasti, al punto di dirsi felici della scelta degli esperti. Conclusi i festeggiamenti però la coppia ha iniziato a conoscersi meglio ed è qui che sono sorti i primi dubbi. Gianna in particolare ha ammesso di trovare molte differenze nei loro modi di essere: “Siamo diversissimi”, ha dichiarato infatti alle telecamere del programma.

Non mancano risate e chiacchiere in amicizia per Gianna e Juanchi che, tuttavia, non evolvono in altro. Lui vorrebbe avvicinarsi fisicamente a lei ma è frenato dall’atteggiamento riservato di Gianna, che non spinge verso un’evoluzione del rapporto.

Matrimonio a prima vista Italia 2023, Gianna e Juanchi e il ‘rapporto superficiale’ secondo l’esperto

Un problema reso ancor più evidente durante la luna di miele che ha avuto luogo nel corso della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Se Juanchi si è mostrato più romantico e poetico, Gianna si è invece dimostrata più pragmatica. La ragazza ha criticato l’atteggiamento vanitoso del marito, trovandolo eccessivo. Il problema maggiore per la coppia resta quello che l’esperto ha definito “superficialità del rapporto“, dovuta o al mancato interesse dell’uno verso l’altra o ad un timore di andare oltre e farsi male. Un dubbio che verrà probabilmente chiarito nel corso della puntata in onda questa sera 4 ottobre su Real Time, che vedrà Juanchi e Gianni concludere la loro luna di miele e dare il via alla fase della convivenza.

