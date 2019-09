Gianna Fratta/ “Il matrimonio con Piero Pelù è andato bene, è stato molto intimo”

Piero Pelù si è sposato lo scorso 14 settembre. Il noto cantante, ex leader dei Litfiba, si è unito in matrimonio con Gianna Fratta, presso il Palazzo Vecchio in piazza della Signoria a Firenze. Lei è una direttrice d’orchestra, mentre lui è un rockettaro, due opposti che si attraggono, come si suol dire, il diavolo e l’acqua santa, e che hanno deciso di unirsi pubblicamente. Piero ci ha messo un bel po’ a sposarsi, e a 57 anni ha deciso di andare all’altare assieme alla 46enne musicista. Nata nel 1973, la neo moglie del cantante ama la musica alla follia, ed oltre ad essere direttrice d’orchestra è anche pianista. Il suo amore per la musica è scoppiato fin da giovanissima, da quando era una bambina, e nel corso della sua carriera accademica si è sempre distinta dal gruppo con voti altissimi. Diventata grande, ha fatto della musica il suo lavoro, e negli scorsi anni ha diretto il Rigoletto, la Cavalleria rusticana, l’Aida, e Turandot nei più grandi teatri sia italiani quanto stranieri.

GIANNA FRATTA, MOGLIE DI PIERO PELU’, A STORIE ITALIANE

Oggi la neo moglie di Pelù è stata ospite in collegamento in diretta presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. “Ci siamo divisi subito dopo il matrimonio per impegni di lavoro – spiega lei – Piero ovviamente verrà a vedermi domani sera, mi esibirò a Milano, ci sarà anche lui. Nel mio lavoro ci sono sempre più donne, anche se siamo ancora poche ma in grande crescita”. Eleonora Daniele chiede quindi come è andato il matrimonio: “E’ andato molto bene, è stato bello e intimo visto che siamo due persone che amano la privacy e non stare sotto i riflettori, al di là della musica”.

