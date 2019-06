Piero Pelù e Gianna Fratta si sposano/ Matrimonio a Firenze dopo 3 anni di amore

Profumo di fiori d’arancio per Piero Pelù, il cantante 57enne che presto sposerà la compagna Gianna Fratta, 45enne pianista e direttrice d’orchestra. I due si sono incontrati ormai più di tre anni fa, per merito di un amico comune. Lei è una donna in carriera riconosciuta per i meriti, anche a livello internazionale (prima direttrice d’orchestra a dirigere i Berliner Symphoniker, prima donna a dirigere il concerto di Natale in Senato). Lui è uno dei rocker più innovativi della scena musicale italiana, frontman dei Litfiba ma anche da solista, ha una carriera di tutto rispetto: mettili insieme e viene fuori il matrimonio dell’anno. La notizia è emersa per merito dell’atto di pubblicazione del matrimonio, numero 55, del 27 giugno 2019, affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia. La coppia proprio in questo periodo, sta vivendo dei momenti di relax in Puglia: tra Foggia e il Gargano.

Piero Pelù e Gianna Fratta si sposano

La storia d’amore tra Piero Pelù e Gianna Fratta, va avanti ormai da circa tre anni, da quando un amico comune li ha fatti conoscere. Stasera i due, saranno protagonisti indiscussi di qualcosa che li accomunerà per sempre: la musica. Ed infatti i due si esibiranno insieme alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia. Proprio Gianna Fratta, intervistata da Chiara Maffioletti per il Corriere.it, aveva raccontato come aveva conosciuto Piero Pelù: “E’ stato un incontro tra due persone comuni. Certo, con il tempo io mi sono avvicinata alla sua musica e lui alla mia: sono andata ai suoi concerti e lui è venuto a vedermi dirigere…”. La coppia è accomunata dalla passione per la musica e il proprio lavoro: “Ci accomuna l’energia che mettiamo nel nostro lavoro. Lui sul palco e io sul podio. Oltre che l’amore per la musica. E non c’è senso di superiorità di un genere sull’altro. I musicisti si trovano e condividono, non importa il genere”.

