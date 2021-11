Gianna Ghiozzi e Federica, ex mogli Gene Gnocchi/ Due grandi amori e 4 figli

Gene Gnocchi, la fine del matrimonio con la prima moglie Gianna Ghiozzi

Gianna Ghiozzi e Federica, sono la ex moglie e l’attuale moglie di Gene Gnocchi . La vita privata del comico, cabarettista e conduttore televisivo è stata abbastanza movimentata: prima il matrimonio con la prima moglie Gianna Ghiozzi, il primo grande amore. La coppia si è sposata e dal loro amore sono nati i primi due figli: Silvia nel 1987 e poco dopo Marcello ed Ercole. Purtroppo la storia d’amore con Gianna è terminata e i due hanno deciso di separarsi e di prendere due strade differenti.

Dopo la fine del primo matrimonio con Gianna Ghiozzi, Gene Gnocchi ha incontrato un’altra donna. Si tratta di Federica, diventata poco dopo la sua compagna. Nonostante la differenza di età, i due si innamorano e lo sono ancora oggi. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Irene. Una paternità arrivata in età adulta per il conduttore che, ospite di Vieni da me, non ha nascosto di aver vissuto delle paure: “le preoccupazioni e le ansie ci sono sempre, questo sì. Ma io vivo tutto con un altro spirito: dopo trent’anni di carriera possono concedermi il lusso di scegliere quali lavori accettare, sono meno impegnato di un tempo e corro meno. Senza contare le preoccupazioni economiche che un tempo mi attanagliavano: non vengo certo da una famiglia agiata, quando sono diventato papà le prime tre volte ho dovuto davvero rimboccarmi le maniche”.

Gene Gnocchi, la seconda moglie Federica e la paternità: “sono felicissimo”

Dopo il matrimonio finito con Gianna Ghiozzi, nella vita di Gene Gnocchi è tornato l’amore grazie a Federica. Sulla seconda moglie del comico e cabarettista si conosce davvero poco, ma una cosa è certa: la coppia è innamoratissima. A confermarlo è stato proprio il simpaticissimo conduttore che parlando della sua vita privata ha confessato: ” sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho due figlie fantastiche e sono felice”.

Un amore suggellato anche dalla nascita di Irene, la quarta figlia del comico e conduttore che è diventato papà all’età di 58 anni. Non solo, Gnocchi per amore di Federica ha deciso di lasciare la sua città e di trasferirsi proprio a casa della compagna. Se non è amore questo!

