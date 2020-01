Gianna Maria-Onore, figlia Kobe Bryant/ Morta a 13 anni: dovevano allenarsi insieme

Gianna Maria-Onore Bryant è morta col padre Kobe nell’incidente in elicottero di questa mattina a Calabasas, in California. Lo annuncia il sito americano TMZ, che ha dato per primo la notizia del tragico disastro aereo avvenuto oggi. A bordo l’ex stella del basket Nba e altre tre persone, tra cui appunto la figlia 13enne che stava seguendo le orme del padre ed era considerata una promettente cestista. Il gruppo, secondo le prime informazioni, era diretto verso la Mamba Academy di Thousand Oaks: qui Gigi, come è anche chiamata la figlia di Kobe Bryant, doveva allenarsi. I due condividevano la passione per il basket: Usa Today ha recentemente raccontato che dopo il suo ritiro Kobe guardava raramente le partite dell’Nba, ma la figlia Gianna Maria-Onore ha cambiato le cose. E infatti il padre aveva seguito la Nba League Pass quasi tutte le sere. Inoltre, recentemente aveva portato la figlia a vedere i Lakers di persona.

KOBE BRYANT MORTO: ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI – NON COINVOLTA MOGLIE VANESSA LAINE

GIANNA MARIA-ONORE, FIGLIA KOBE BRYANT MORTA A 13 ANNI

Gianna Maria-Onore Bryant è la seconda delle quattro figlie che Kobe Bryant ha avuto con la moglie Vanessa Laine. La primogenita è Natalia, che ha compiuto 17 anni la settimana scorsa. Gigi, come era chiamata la secondogenita, invece ne aveva 13. Nata nel 2006, ha dimostrato sin da subito di avere la stessa passione del padre. Anche se aveva solo 13 anni, aveva già messo in mostra mosse alla Mamba, come era chiamato suo padre. Lo stesso Kobe aveva dichiarato che sua figlia era decisa a giocare a basket al college: parlava dell’Università del Connecticut, storica potenza del basket femminile. Nell’aprile del 2018, ad esempio, Kobe parlò ai microfoni di The Courant dell’ossessione della figlia per la UConn: «Segue le partite, come giocano, e impara, non solo dalle vittorie, ma anche dalle dure sconfitte. Segue anche le loro interviste. È fantastico, come genitore, poter vedere mia figlia trarre ispirazione da loro». Portare la figlia a vedere le partite di basket gli aveva permesso di apprezzare il basket sotto una nuova luce, quella che ora rappresentando loro.



