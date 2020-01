Vanessa Laine, moglie Kobe Bryant/ 20 anni di amore e 4 figlie: era sull’elicottero?

Vanessa Laine non era col marito Kobe Bryant morto sull’elicottero che si è schiantato oggi in California. I media statunitensi escludono il suo coinvolgimento nell’incidente in cui ha perso la vista l’ex stella del basket Nba. Dopo la notizia del disastro aereo, in molti si sono preoccupati delle condizioni della famiglia dell’ex cestista, ma le prime notizie dal luogo dell’incidente escludono appunto la sua presenza a bordo e quella delle loro quattro figlie, Natalia, Gianna, Bianka e Capri. La primogenita, Natalia, ha compiuto 17 anni la settimana scorsa, mentre Capri, la figlia più piccola, ha appena sette mesi. Vanessa Laine e Kobe Bryant si conobbero nel 1999: lui aveva 21 anni, lei ne aveva appena 17. Secondo quanto riportato da E. True Hollywood Story, è stato colpo di fulmine tra i due. Bryant infatti le fece la proposta di matrimonio sei mesi dopo e si sono sposati nel 2001 senza firmare un accordo prematrimoniale.

VANESSA LAINE, MOGLIE KOBE BRYANT: ERA SULL’ELICOTTERO?

Vanessa Bryant, il cui cognome è Laine, ha origini irlandesi e messicane. Con Kobe Bryant ha attraversato un periodo di crisi dieci anni dopo le nozze, infatti stavano pensando al divorzio, salvo poi annunciare due anni dopo la volontà di restare insieme. Dalla loro unione sono nate quattro figlie. Natalia Bryant è nata due anni dopo le nozze, nel 2003. Vanessa Laine ebbe poi un aborto spontaneo nel 2005 a causa di una gravidanza ectopica. Nel maggio 2006 ha invece dato alla luce la seconda figlia, Gianna. Lei ha mostrato fin da piccola il talento sportivo del padre. Quindi la crisi e appunto la separazione. Ma dopo aver annullato il divorzio sono arrivate le altre due figlie: Bianka è nata nel 2016, mentre l’ultima figlia, Capri, ha solo sette mesi. È nata infatti il 20 giugno scorso: Kobe Bryant annunciò l’arrivo della quarta figlia con una foto adorabile su Instagram. In occasione dell’ultima festa della mamma, Kobe Bryant scrisse per la moglie Vanessa: «Ti vogliamo bene e ti ringraziamo per tutto quello che fai per la nostra famiglia. Tu sei il fondamento di tutto. Ti amo, regina».

