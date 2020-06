Gianna Nannini e Maradona/ “Innamorati? Solo un incontro, forse mi pensava quando…”

Pubblicità

Gianni Nannini, oggi ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ricordato la grande stima verso il grande del calcio, Diego Armando Maradona in riferimento ad un evento accaduto 30 anni fa in occasione di Italia ’90. In occasione del Mondiale, si giocava a San Siro la partita tra Argentina e Camerun e proprio in quell’occasione in 70mila applaudivano l’esibizione di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato con Un’estate italiana. Quella fu anche l’occasione nella quale Maradona e Gianna Nannini si diedero un abbraccio entrato nella storia e che ancora oggi la rocker lo ricorda con grande emozione. Maradona, all’epoca era un grande fan della Nannini al punto da chiamare per questo la figlia Giannina, nata un anno prima dei Mondiali, ovvero nel 1989. Mara Venier, maliziosa, ha oggi domandato alla sua ospite: “C’è stato un innamoramento?”. Ma la Nannini ha prontamente replicato: “No, non c’è stato nulla, solo un incontro, magari ha pensato a me quando è nata Giannina”, ha detto ironica la cantante. “Non me la racconti giusta…”, ha aggiunto ancora la padrona di casa della trasmissione domenicale di Rai1, facendo sorridere la sua ospite.

GIANNA NANNINI E MARADONA: IL LORO INCONTRO

A Domenica In è stato trasmesso un vecchio filmato relativo proprio al periodo in cui Gianna Nannini abbracciò Maradona. In quella occasione la rocker diceva: “E’ un grande giocatore, un grande essere umano, mi trasmetteva delle belle cose, mai visto un giocatore così, si lascia andare con le gambe, il cuore, tutto, faceva musica”. Parole cariche di grande stima, quelle usate da Gianna che oggi a Domenica In ha rivissuto con emozione quel filmato: “che bello, non lo avevo mai visto!”. Parlando poi del loro incontro storico, ha aggiunto: “il nostro è stato un incontro in mezzo al campo, un film”. Da allora però non si mai più sentiti, “ma vorrei tanto, vorrei farlo un concerto in Argentina ed averlo ospite”, ha spiegato. “Non sono una fanatica del calcio ma in questi giorni mi son messa con mia figlia a giocare a calcio nel cortile con la mascherina”, ha commentato ancora. Mara si è unita al suo appello esclamando: “corteggiamo Maradona per averlo qua!”. “Diego ti aspettiamo eh? E ti faccio cantare”, ha concluso la Nannini.



