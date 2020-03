GIANNA NANNINI LIVE STREAMING SU INSTAGRAM/ Diretta video: “vi porto un po’ di gioia”

Puntuale, alle 16, Gianna Nannini ha dato il via al suo concerto in diretta su Instagram regalando ai fans “L’aria sta finendo”, brano estratto dal suo ultimo album La differenza. Dopo aver cantato, prima di riprendere con la musica, ha detto qualche parola a tutti gli utenti collegati in quel momento. “Siamo qua, in questo spazio angusto, improvvisando una situazione che mi sono inventata perché è impossibile fare un concerto live in diretta. Volevo portare su il pianoforte, ma non è possibile nello studio di casa. Non dovete stare fermi, ma dovete reagire per portare gioia contro un momento che è davvero terribile”, ha detto la cantante che ha esortato i 5.500 utenti in ascolto a cantare e a ballare come se fossero realmente in concerto. Dopo, poi, è stata la volta di un brano bellissimo come “Sei nell’anima” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gianna Nannini, concerto in diretta su Instagram

Gianna Nannini ha deciso di combattere il Coronavirus con la musica. Appuntamento giovedì 12 marzo 2020 alle ore 16.00 con un live streaming in diretta sul profilo ufficiale Instagram. La rocker di Siena ha pensato bene di organizzare un mini live per i tantissimi fan e i milioni di italiani costretti in queste ore all’isolamento per contrastare il contagio da Coronavirus. Un’idea che ha fatto immediatamente impazzire i tantissimi fan della cantautrice che ha annunciato l’iniziativa con un post pubblicato sui social: “La cosa brutta di questo virus è la solitudine.

Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità. Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16.00”.

Gianna Nannini contro il Coronavirus: serenate rock dalla casa di Milano

Una bellissima iniziativa quella pensata da Gianna Nannini che, giovedì 12 marzo alle ore 16.00, farà compagnia ai suoi follower su Instagram con un mini live streaming in cui interpreterà in acustico alcuni dei suoi più grandi successi. In diretta dalla casa-studio di Milano dove ha deciso di isolarsi in queste ore per contrastare la diffusione del Coronavirus, la rocker è pronta a regalare uno spettacolo piano e chitarra che si preannuncia come un evento davvero imperdibile. Un mini live per tutti i milanesi che stanno vivendo in queste ore una situazione davvero allarmante visto che la Regione Lombardia, come tutta l’Italia, è stata dichiarata zona rossa dal decreto ministeriale del Governo Conte per via della diffusone del coronavirus. Intanto nelle radio è arrivato il nuovissimo singolo “Motivo”, un duetto con Coez che la stessa artista ha presentato così:” è stata la prima canzone che ho scritto per questo album e ne volevo fare un duetto.Mi piace la voce graffiante di Coez. Gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza””.



