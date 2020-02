Gianna Orrù, madre Valeria Marini/ “Abbandona la figlia a Natale, la depressione…”

Gianna Orrù ha deciso di chiudere la porta alla figlia Valeria Marini. La donna che ha messo al mondo la showgirl, ha deciso alcuni mesi fa di interrompere ogni rapporto con la sua erede. Non conosciamo i motivi precisi che l’hanno spinta a prendere una decisione del genere, ma grazie ad un’intervista rilasciata dalla Marini a Verissimo scopriamo qualcosa di più in merito. “Mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente”, ha svelato, aggiungendo anche di averle teso la mano più volte. Una brutta situazione che ha fatto crollare l’animo stellare della showgirl, tanto che si è ritrovata a fare i conti con la depressione. “Non riesco a trovare una via per parlarle”, ha detto a Silvia Toffanin nell’intervista che andrà in onda oggi, sabato 8 febbraio 2020. “Ho cercato di tenderle la mano”, aggiunge, “a Natale ho bussato alla sua porta, ma non mi ha mai aperto”. Per Valeria è stato un vero e proprio colpo al cuore: vedersi rifiutata dalla madre l’ha fatta finire in depressione. “Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”, ha sottolineato. Ci sarà la possibilità di un riavvicinamento?

GIANNA ORRU’ E VALERIA MARINI, UN RAPPORTO CHE SEMBRAVA INDISSOLUBILE…

Gianna Orrù ha sempre sostenuto Valeria Marini in quasi tutti i suoi interventi in tv. L’ultima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo risale all’edizione dell’Isola dei Famosi di due anni fa in cui la showgirl figurava come guest star. Energica, con le idee chiare e determinata a far risplendere la figlia in modo casto. “Ha un concetto del tempo del tutto diverso dal mio”, ha confessato la Orrù in quel periodo al settimanale Nuovo. “Io sono sempre stata puntuale in modo maniacale mentre Valeria non ha mai portato un orologio. E ormai mi sono rassegnata”, ha aggiunto. Nella stessa intervista, mamma Gianna ha confessato di ammirare molto la generosità della showgirl e la sua capacità incrollabile di dimenticare le pugnalate ricevute. Ed è un’altra frase in particolare a sollevare i dubbi dei fan riguardo al recente allontanamento della donna dalla Marini. “Non ho mai smesso di darle consigli, anche se lei ha sempre preferito fare di testa sua e credo che alla fine sia giusto così”, ha detto la Orrù: possibile che il suo distacco sia dovuto in realtà ad una divergenza di opinioni riguardo al lavoro di Valeria? Magari un’incomprensione di fondo, che ha imposto alla donna di prendere le distanze in modo netto e decisivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA