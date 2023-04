Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ “Malgioglio mi dà fastidio, non è divertente”

Le frecciate e i giudizi piccati di Cristiano Malgioglio per Valeria Marini a Tale e quale show non sono piaciuti alla mamma della showgirl. «Lui si diverte, io un po’ meno… Infatti, non ci sono più andata. Mi dava fastidio. L’eccesso è sempre un po’ stonato. Si scherza e si può scherzare, ma quando le persone lavorano tanto e poi… troppa scena», ha dichiarato Gianna Orrù a Domenica In, dove si è presentata proprio con la figlia. Quest’ultima ha provato a stemperare i toni: «Lo faceva per fare spettacolo».

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

La mamma di Valeria Marini però ha tirato dritto: «Ma a me dà fastidio, posso dirlo?». Alla fine per la showgirl è stato importante mettersi in gioco, una scelta che il pubblico ha apprezzato, del resto è proprio una caratteristica di Valeria Marini. Il suo primo ringraziamento per la sua carriera va alla mamma Gianna Orrù, poi a Pingitore che le ha dato «una grande opportunità», motivo per il quale non smetterà mai di ringraziarlo.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

I dubbi della mamma di Valeria Marini sul mondo dello spettacolo

«Lei è rimasta molto legata a Pingitore», ha confermato Gianna Orrù. Lei che aveva una palestra, ha mollato tutto per seguire la figlia Valeria Marini. «Non conoscevo il mondo dello spettacolo, vedevo mia figlia catapultata in un mondo a me sconosciuto. Questo mondo ti travolge, se non hai qualcuno con i piedi piantati per terra si corrono dei rischi. E ora corro ancora dietro a lei», ha spiegato a Domenica In. Per Gianna Orrù resta diffidente: «Lo conosco ancora poco e me ne sto fuori, resto nelle retrovie». Invece Valeria Marini lo vive con felicità. «Lei dimentica, si fa scivolare tutto, io non dimentico nulla, non dimentico i torti», ha ammesso la mamma. Poi ha parlato della truffa sui bitcoin di cui è stata vittima, perdendo 370mila euro circa.

LEGGI ANCHE:

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA