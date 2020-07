Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ “Sto affrontando un grosso problema, ne parlerò”

La mamma di Valeria Marini, la signora Gianna Orrù, è stata ospite stamane in collegamento dalla propria abitazione con il programma di Rai Uno “C’è Tempo Per…”, mentre la figlia era in studio: “Ciao Lolli – esordisce la mamma del noto personaggio della tv – la chiamo sempre così fin da piccola, non la chiamo mai Valeria”. Ma come era la baby Marini? Chiedono Anna Falchi e Beppe Convertini, i due conduttori: “Da piccola era una meraviglia, poi è cresciuta… non era monella. Era bella e buona, allegra e vivace ma non eccessiva, mai sentita Valeria piangere da piccola, mai mai, mai fatto guai assolutamente, dopo sì, era la gioia fatta a persona poi si cresce, vengono i problemi e si cambia. Lei mi ascolta? abbastanza. mi ha dato tante gioie”. A quel punto la signora Gianna ha raccontato di aver recentemente vissuto un momento non tanto semplice della sua vita: “Valeria è molto presente nella mia vita soprattutto in questo periodo in cui sto affrontando un grosso problema, se non avessi avuto Valeria non saprei come avrei fatto per uscirne, ancora non ne sono uscita”.

GIANNA ORRÙ: “SONO RICONOSCENTE DI MIA FIGLIA VALERIA MARINI”

La Marini ha replicato: “Non devi essere riconoscente mamma”, ma la madre ha aggiunto: “Invece si, devo essere riconoscente perchè non tutti i figli si comportano così”. Poi la signora Orru è tornata sul suo malessere: “Di questa cosa ora, per ovvie ragioni, non posso parlarne ma successivamente, questo autunno, spero di poterne parlare ampiamente perchè devo diventare un esempio di certe cose che non si devono fare”. Beppe Convertini risponde: “Io so cosa stai passando non voglio entrare nel merito, voglio solo dirti che ti devi circondare delle persone amate e fidate”. Non è da escludere che ciò a cui si stava riferendo la mamma di Valeria sia la caduta avvenuta lo scorso mese di maggio, e di cui ne aveva parlato già la Marini durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso: “Vengo da casa di mia madre – le parole dell’intervista del 14 maggio – sono state giornate difficili. Lei è scivolata qualche giorno fa e si è fatta molto male. Sono andata a trovarla perché ha un braccio fratturato, si è fatta veramente male. Purtroppo è scivolata su un sampietrino. Una settimana veramente dura, ha avuto un trauma cranico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA