Gianni Bella: fratello Marcella, come sta dopo la malattia?/ “Non parla ma…”

Gianni Bella, la malattia e il rapporto con la sorella Marcella. La cantante: “Devo alla sua bravura la mia meravigliosa carriera”

Come sta Gianni Bella? Quando si parla del fratello della famosa cantante siciliana, Marcella Bella, la domanda sulle sue condizioni di salute sorge spontanea e si ripete. L’artista, infatti, nel 2010 è stato colpito da un ictus in seguito al quale fu ricoverato urgentemente all’Ospedale San Giorgio di Ferrara. Con molta pazienza, nel corso degli anni, Gianni è riuscito a convivere e in qualche modo superare la malattia, affrontando un lungo periodo di riabilitazione prima in ospedale e poi a casa, nella propria abitazione.

In questo percorso lungo e tortuoso, naturalmente, le difficoltà non sono mancate, anche se oggi Gianni Bella sembra stare meglio. In merito alle sue condizioni di salute, non molto tempo fa, si era espressa la sorella Marcella, che a lui è profondamente legata. “È una persona di grandissima dignità che mi dà sempre la forza“, aveva spiegato in una gradevole intervista a Verissimo. “Ho avuto una carriera meravigliosa ma non sarebbe stato così senza l’apporto e la bravura di Gianni”, le sue parole di elogio nei confronti del fratello.

Sulle sue condizioni di salute, la Bella rassicura i fan che si domandano come sta oggi dopo la malattia: “Lui sta bene, è sempre allegro, è felice di stare al mondo, mi prende in giro, sorride…”, le parole di Marcella nel salotto di Silvia Toffanin. Il fratello settantaseienne ha messo alle spalle un brutto periodo, ma come dicevamo le difficoltà non mancano nella vita di tutti i giorni, considerando gli strascichi e le conseguenze della malattia. “L’ha superata perché ha avuto una costanza“, ha premesso Marcella Bella.

“È ritornato a scrivere canzoni, anche se non riesce a parlare. Ha ripreso a camminare, a muovere bene il braccio e la mano. È successo una specie di miracolo. Nel suo cervello è rimasto intatto il fatto di poter canticchiare e suonare. Lui scrive le canzoni canticchiando”. La forza di volontà ha dunque giocato un ruolo chiave nel percorso di riabilitazione del cantante, ma di sicuro anche il sostegno della famiglia, in particolar modo di Marcella, che non si è mai fatta da parte nemmeno nei momenti più tenebrosi.











