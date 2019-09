Gianni Boncompagni/ Il ricordo di Renzo Arbore: “Mai banale, anticipava i tempi”

Renzo Arbore ospite dell’ex fidanzata Mara Venier, ricorderà – ospite di Domenica In – l’amico Gianni Boncompagni. Questo giovedì 26 settembre, sulla seconda rete di Casa Rai, l’omaggio ad uno dei registi più visionari e creativi di sempre. “Gianni Boncompagni ci ha lasciato due anni fa ma questo programma non sarà affatto una commemorazione. Sarà divertentissimo, proprio come Gianni avrebbe desiderato che fosse uno show”: queste le parole di Arbore, nel presentare il suo ricordo a due anni dalla morte. Il programma si intitola “No non è la BBC”, in memoria dell’inventore di Non è la Rai e tantissimi altri spettacoli di enorme successo (sia in televisione che in radio). Spazio quindi, per moltissimi ospiti direttamente legati alla figura di Boncompagni: “Raffaella Carrà, naturalmente. Ma anche Giancarlo Magalli. Gianni l’ha conosciuto che era un bambino. E poi tanti altri che lui ha lanciato e con cui ha lavorato: Fabio Fazio e Piero Chiambretti, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Lucia Ocone…”.

Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni da Mara Venier (e non solo…)

“No non è la BBC”, sarà lo show di Renzo Arbore nel ricordo di Gianni Boncompagni che andrà in onda questo giovedì sera. Nel frattempo oggi pomeriggio, il celebre artista pugliese lo ricorderà in diretta ospite da Mara Venier durante Domenica In. “Gianni anticipava sempre i tempi, lui faceva l’altra tv, l’altra radio. Non era mai banale” racconta Arbore tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore e musicista ricorderà il sodalizio tra lui e Boncompagni, sia umano che professionale. Lui e Gianni si sono conosciuti nel 1964, facendo “comunella” fin da subito. “Siamo stati i primi disc-jockey della radio italiana. Abbiamo portato noi la musica beat qui in Italia” fa presente Arbore, poi continua: “Con Gianni ci incastravamo alla perfezione. Tutti ci chiedevano: ‘Ma voi ci siete o ci fate?’. E noi c’eravamo”. Gianni Boncompagni è morto il 16 aprile del 2017 dopo una lunga malattia.

