Gianni Brezza, chi è marito di Loretta Goggi/ “La morte non l’ha portato via da me”

Com’è morto Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi, la showgirl e attrice sconvolta dalla morte del compagno. Un grande amore quello tra la bravissima Loretta e il ballerino e coreografo che si è spento il 5 aprile 2011 a causa delle complicanze legate ad un tumore al colon. La coppia si era sposata nel 2008 dopo tantissimi anni d’amore, ma dopo soli 3 anni il ballerino e coreografo è morto. “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme” – ha detto la Goggi che non ha mai nascosto il suo grandissimo dolore e le difficoltà incontrate per tornare a vivere. Loretta e Gianni si sono incontrati per la prima volta in Rai come ha ricordato l’attrice: “chiesi un ballerino per me che avesse una fisicità importante”.

Un incontro che la Goggi ricorda ancora oggi, anche per un nomignolo che Brezza le diede :”squinzia”. Da quel momento i due hanno cominciato a conoscersi, prima come amici, e poi è scattato l’amore. La coppia però ha vissuto il loro amore lontano dal clamore mediatico visto che l’uomo era sposato e aveva tre figli.

Loretta Goggi e Gianni Brezza: un amore che vince la morte

Nonostante la differenza di età, Gianni Brezza e Loretta Goggi si sono amati alla follia. Dopo due anni di storia clandestina, la coppia è uscita allo scoperto. Ospite di ‘A raccontare comincia tu’ di Raffaella Carrà, l’attrice e imitatrice ha raccontato: “32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante, io sono un po’ lenta, ci ho messo mesi ad innamorarmi di Gianni però quando l’ho incontrato non avevo chiuso bene un’altra storia, vedevo che era un bell’uomo e quando ci incontravamo noi parlavamo molto della nostra vita reciproca, familiare, sentimentale ecc, è stata un’amicizia, lui era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto, ma non di lavoro ed era una salvezza”.

Le cose tra loro due sono cambiate quando il regista e coreografo le chiede di uscire e da quel momento non si sono più lasciati. “Alla fine non ci siamo sbagliati, ci siamo amati tantissimo” – ha sottolineato la Goggi – abbiamo litigato tantissimo, tanto che ogni anno lui faceva le valigie e andava via. Per lui ho fatto tutto”.



