Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi/ “Ha lasciato sua moglie per me”

Innamorarsi di una persona che era già sposata negli anni ’70 destava non poco scandalo e poteva portare a essere additati come una “rovinafamiglie”. Una situazione che, inevitabilmente, Loretta Goggi ha vissuto in prima persona quando ha conosciuto Gianni Brezza: il primo incontro tra i due risale al 1979, anno in cui entrambi lavoravano a “Fantastico” ed erano riusciti a instaurare un’ottima sinegia sul piano professionale.

Lavorare fianco a fianco li ha portati a capire di voler costruire qualcosa di importante insieme, nonostante le condizioni esterne non giocassero in un primo momento a loro favore. Entrambi facevano così il possibile per approfittare di quei momenti che potevano condividere insieme. Il rapporto nato tra loro si è rivelato poi fortissimo, a dimostrazione di come non si trattasse certamente di un fuoco di paglia.

Loretta Goggi e Gianni Brezza: un amore fortissimo

A destare scandalo non appena si erano diffuse le prime voci del rapporto che stava nascendo tra Loretta e Gianni era anche la loro forte differenza d’età. Lei, infatti, aveva 27 anni, mentre lui 41. Il ballerino non si è però dichiarato subito, ma ha cercato di capire se lei ricambiasse il sentimento: “Una delle cose più belle che ha fatto è che mi ha chiesto di uscire un giorno, andiamo in giro per Milano e inizia a chiedermi se avessi una storia. Io gli ho risposto: Ho una storia che non ho chiuso come vorrei. E lui ha fermato l’auto e mi ha lasciato per la strada dicendo: Io se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio” – aveva raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’.

Loretta Goggi “Gianni Brezza? “Ho faticato molto ad innamorarmi di lui”

A distanza di tempo, l’attrice non rimpiange minimamente quello che c’è stato, anzi le polemiche che li hanno travolti sono la dimostrazione di come chi era scettico sul loro amore si stesse sbagliando: “Ho faticato molto ad innamorarmi di lui. La nostra è stata una storia molto complicata, combattuta, ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me, come dice Mina”. Lui, però, non ha avuto dubbi ed è arrivato a lasciare la moglie per lei, anche se nel loro caso il matrimonio è arrivato solo nel 2008.











