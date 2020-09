Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ La proposta di matrimonio durante Juve-Roma

Gianni Brezza e Loretta Goggi hanno conosciuto il vero amore, quello che s’incontra una sola volta nella vita e non si dimentica mai. Un amore unico e che, ancora oggi, vive nel cuore della Goggi che porta con sè il ricordo dei 32 anni vissuti accanto al marito, scomparso nel 2011 per le complicanze di un tumore. La scomparsa di Gianni Brezza è stata durissima da accettare per Loretta Goggi che, tuttavia, con l’aiuto degli amici e della famiglia, è riuscita a riprendersi, consapevole che lo avrebbe avuto sempre accanto. Quando s’incontrarono, sia Loretta Goggi che Gianni Brezza non pensavano minimamente che si sarebbero follemente innamorati fino a trascorrere 32 anni. “32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante, ha raccontato la Goggi ai microfoni di “A raccontare comincia tu”, il programma condotto da Raffaella Carrà e trasmesso in replica domenica 19 luglio 2020 su Rai3. Nonostante l’amore grandissimo che li ha sempre uniti, Loretta e Gianni si sono sposati solo nel 2008. A fare la fatidica proposta fu proprio Gianni Brezza durante una partita di calcio. “Mi ha chiesto di sposarlo davanti ad una partita della Juve che giocava con la Roma e io sono romanista quindi non la guardavo, ‘Goggi ma perché non ci sposiamo?'” e da quella domanda arrivarono i fiori d’arancio.

GIANNI BREZZA, L’AMORE DI LORETTA GOGGI: “STIAMO SEMPRE INSIEME”

Sono passati nove anni da quando Gianni Brezza non c’è più, ma l’amore che ha donato a Loretta Goggi vive nel cuore dell’artista che, in un’intervista rilasciata a Verissimo e trasmessa il 13 gennaio del 2018, emozionò il pubblico parlando a cuore aperto del grande amore vissuto accanto al coreografo. “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme. Gianni mi ha insegnato a prendermi in giro, mi ha dato una vita di spensieratezza“, raccontava all’epoca la Goggi che, grazie all’affetto della sua famiglia, è riuscita anche a tornare a lavoro ricevendo il grande affetto del pubblico. La presenza di Gianni, però, c’è sempre nella vita della Goggi che, più volte, ha raccontato di sentirlo vivino a sè in tutto ciò che fa. Un amore unico e da favola quello vissuto con Brezza per la Goggi che, ogni volta che ricorda i momenti felici con lui, non riesce a non emozionarsi. Da quando, però, il marito non c’è più, la Goggi, ai microfoni di Domenica In del 28 giugno 2020, ha confessato di non riuscire più a fare una cosa: “Non canto più le canzoni che mi ricordano Gianni”.





