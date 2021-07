Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ “Una storia complicata, degna di essere vissuta”

Gianni Brezza è stato il marito e il grande amore della vita di Loretta Goggi che l’ha sposato nel 2008 dopo 29 anni di convivenza. Una storia d’amore importante che ha segnato la vita dell’artista che, ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, è tornata a parlare proprio del matrimonio con il suo Gianni. “Ho faticato molto ad innamorarmi di lui. È stata una storia molto complicata, combattuta, ma degna di essere vissuta” – ha raccontato la Goggi – “sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me, come dice Mina”. La Goggi ha ricordato anche il primo incontro con Gianni, un incontro che non ha mai dimenticato.

“Non cominciano mai che uno si piace subito, sempre un po’ di odio, amore” – ha raccontato l’artista – “io sono arrivata alle prove di Fantastico con un po’ di ritardo, perché stavo facendo con mia sorella Daniela la tournée. Il nome di Gianni mi era stato fatto da uno dei ballerini del nostro spettacolo che mi diceva: ‘Sai Loretta, se devi fare tutte le storie d’amore più belle del cinema italiano hai bisogno di un partner che sia credibile vicino a te”. All’inizio le cose tra loro non sono semplici, ma la Goggi ricorda un episodio che è stato fondamentale per la nascita del loro amore.

“Un giorno siamo usciti e siamo andati con la sua macchina in giro per Milano. Non c’erano cellulari, non c’era niente di tutto ciò, allora lui si ferma in un bar, ci mettiamo a chiacchierare” – ha raccontato Loretta Goggi sul marito Gianni Brezza– “a un certo punto mi chiede del mio privato, se avevo una storia“, racconta la ballerina, “Gli ho detto ‘Ho una storia che non ho chiuso come vorrei. Io se non chiudo non mi sento pronta…’. Lui apre lo sportello dalla mia parte e mi dice ‘Scendi’. Io gli chiedo se era matto e lui dice ‘Mi dispiace ma io una donna la voglio tutta per me, una donna a metà non mi interessa’ e mi ha lasciato in mezzo alla strada”.

Poi è scattato l’amore, quello grande, quello che ti segna dentro. “Lui era un cavallo pazzo. Faceva e diceva tutto quello che gli veniva in mente. Non aveva paura di niente e mi ha insegnato a prendermi in giro, l’amicizia. Io ero molto restia a fare amicizia. Con questo lavoro non coltivi niente. Con Gianni è stato uno scoprire una vita diversa non fatta solo di impegni e di responsabilità. Una vita di spensieratezza” – ha detto la Goggi che ha dovuto poi dire addio al suo amato Gianni scomparso nel 2011. Un dolore immenso da cui è uscita grazie alla famiglia e alle sorelle anche se ha confessato:”tante cose sono cambiate da quando Gianni non c’è più. Non la gioia di vivere, non l’amore per il mio lavoro, ma sono un po’ più ‘orsetta’, perché penso che a casa Gianni ci sia”.



