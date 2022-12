Gianni, chi è il compagno di Wilma De Angelis/ “Insieme da 26 anni: il grande amore”

Gianni, chi è il compagno di Wilma De Angelis

Wilma De Angelis, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, è legata da più di 25 anni al compagno Gianni, più giovane di lei di 10 anni. I due si sono conosciuti nel 1994, come ha raccontato la cantante a “Il popolo veneto”: “Ho passato 18 anni bellissimi, ho lavorato tantissimo e poi sono tornata da Paolo Limiti a cantare. Nel frattempo con questo ritmo ero sola, perché tra un programma e l’altro non avevo tempo per fare niente. Poi nel 1994 ho conosciuto il mio compagno Gianni e nel 1995 ho smesso di fare cucina”. Prima di incontrare Gianni, Wilma De Angelis è stata per quasi dieci anni l’amante del pianista di Little Tony. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha detto: “Tutti gli uomini che mi sfioravano e mi proponevano la convivenza o il matrimonio, li dribblavo perché non volevo. Gianni era vedovo, con un figlio, allora abbiamo stabilito di vivere in case separate, ma in realtà stiamo sempre insieme da 26 anni: ci vogliamo un sacco di bene”.

Gianni: insieme a Wilma De Angelis dal 1994

Gianni e Wilma De Angelis, insieme da tanti anni, non si sono mai sposati: “Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui”, ha rivelato la cantante e conduttrice a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. Per Wilma, nonostante la differenza di età (10 anni), Gianni è l’uomo della sua vita: “Il mio grande amore l’ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me”. Anche nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda nel pomeriggio di Rai 1, Wilma De Angelis ha parlato della storia d’amore con il compagno Gianni: “Ci siamo conosciuti già in età avanzata, io non mi ero voluta sposare prima: avevo avuto un uomo che non mi aveva impedito di continuare a vivere con mia madre, avevo riversato tutto su di lei”.

