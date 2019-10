GIANNI DRUDI, DA FIKI FIKI ALLA CANZONE DELLA PECORA/ Show con Francesca Cipriani…

Francesca Cipriani accoglie come una star l’arrivo di Gianni Drudi nello studio di Pomeriggio 5. Con un mini abito celeste, la Cipriani lascia la propria sedia per correre da Gianni Drudi con cui improvvisa una coreografia sulle note del suo successo “Fiki Fiki”. “Barbara sono emozionata. Non me l’aspettavo”, afferma la Cipriani che, dopo il grande entusiasmo, si accomoda proprio accanto al cantante. Dopo un filmato sulla propria carriera, insieme a Francesca Cipriani, Drudi intona la canzone della pecora con Barbara D’Urso che, scioccata, chiama in causa Antonio Ricci per occupare i primi posti della classifica de I nuovi mostri. Uno show imperdibile, dunque, quello di Gianni Drudi e Francesca Cipriani che potrebbero decidere di dare il via ad una collaborazione artistica (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANNI DRUDI A POMERIGGIO 5

Gianni Drudi torna in tv ospite di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, nella seconda parte della puntata in onda oggi, giovedì 24 ottobre, si occupa di alcuni artisti del passato che, dopo aver ottenuto un grandissimo successo, continuano a lavorare anche se lontano dalle luci dei riflettori. Gianni Drudi è stato protagonista di una recente puntata di Pomeriggio 5 in cui Francesca Cipriani cantava Fiki Fiki, il suo più grande successo. Non ricordando chi fosse, Barbara D’Urso ha scelto di ospitarlo nel suo salotto per mostrare al pubblico come è diventato Gianni Drudi che con Fiki Fiki, nel 1988, scalò le classifiche musicali. Oggi, Gianni Drudi continua a cantare e a fare musica portando la sua voce in giro per l’Italia. Dopo aver pubblicato numerosi album, infatti, Gianni Drudi non ha mai rinunciato alla musica avendo un pubblico che continua a seguirlo con affetto.

GIANNI DRUDI PROTAGONISTA DELLE FESTE IN PIAZZA

Fiki Fiki resta sicuramente il successo più grande di Gianni Drudi che, nel corso degli anni, ha pubblicato altre canzoni che, tuttavia, sono meno note rispetto al suo tormentone. In questi anni, Dridi ha continuato a cantare e a fare musica girando l’Italia per partecipare a numerose feste di piazza e non solo. Venerdì 1° novembre, infatti, Gianni Drudi sarà protagonista di una serata dal titolo Fiki Fiki 80 show durante la quale i partecipanti potranno rivivere la bellezza di quel decennio. Gianni Drudi, tuttavia, partecipa, anche in veste di conduttore, al programma televisivo MilleVoci. Nel corso degli anni, dunque, Drudi ha continuato a fare il cantante anche se il suo nome resta legato al successo di Fiki Fiki.



