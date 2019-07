Gianni Morandi: buon onomastico “santa” Anna/ Ilarità sui social: “Mancano le suore!”

In un giorno come questo poteva Gianni Morandi esimersi dal fare gli auguri alla sua “Santa” Anna? La donna che lo supporta e lo sopporta, che gli corre dietro nei suoi eventi sportivi, in quelli musicali e, ultimamente, anche sul set de L’Isola di Pietro 3. Oggi per lei è una giornata speciale, è il giorno del suo onomastico e il suo amato Gianni non ha potuto far altro (appena sveglio, da quanto si può capire dai suoi occhi) prendere il telefono e fare un video con gli auguri alla sua amata Anna. Il cantante e attore poi non si ferma qui e nel video nomina le ragazze, quelle che hanno qualche anno in più ma anche le single, le nonne, le zie, le cognate, e così via fino a quando i commenti non hanno iniziato ad arrivare sotto il video tra sorrisi e unione di intenti.

GLI AUGURI DI GIANNI MORANDI

Se qualcuno ha pensato bene di unirsi a Gianni Morandi e lanciarsi in una serie di auguri e baci per la dolce Anna, altri hanno fatto notare che “mancano solo le suore” al lungo elenco di auguri social fatti dall’artista. Altri ancora hanno ringraziato per gli auguri complimentandosi con lui per la dolcezza. Fatto sta che Gianni Morandi è ormai l’idolo di be quattro generazioni e ogni cosa che fa lo aiuta ad ottenere consensi per via della sua naturalità e del non sentirsi una star come certi colleghi. Proprio per questo i fan lo adorano e il loro rapporto è sempre molto stretto. Dopo gli auguri e due mesi passati a lavoro sul set adesso anche per lui e la sua Anna Dan arriverà il momento di andare in vacanza e sarà allora che li ritroveremo insieme tra selfie e video postati sui social.

Ecco il video di Gianni Morandi:





© RIPRODUZIONE RISERVATA