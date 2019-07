GIANNI MORANDI/ Le sue canzoni patrimonio della musica pop (Techetechetè Superstar)

Gianni Morandi è protagonista di una speciale puntata di Techetechetè Superstar in onda sabato 13 luglio 2019 nella fascia access prime time di Rai1. Dopo Renato Zero, le sorelle Mia Martini e Loredana Bertè e i Matia Bazar, questa volta Rai1 celebra uno dei pilastri della musica popolare italiana. Interprete e cantautore di grandissimo successo, Morandi ha segnato la storia della musica italiana vendendo più di 50 milioni di dischi nel mondo e facendosi apprezzare anche come conduttore, showman ed attore. Un’artista poliedrico, che saputo distinguersi con egual successo nel districato panorama artistico italiano. Durante lo speciale di Techetechetè sarà raccontato la sua carriera: dalla nascita nel piccolo paese di Monghidoro fino al primo grande successo con “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

Gianni Morandi: “In famiglia cantavamo tutti”

Nato e cresciuto a Monghidoro, piccolo paese in provincia di Bologna, Gianni Morandi prima di dedicarsi alla musica lavora come venditore di bibite ed aiuta il padre nella sua attività di ciabattino. Un’esperienza che lo stesso cantautore ha più volte ricordato: “nella bottega di mio padre, al mattino, prima di cominciare a lavorare lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e cinque metri del quotidiano l’Unità: era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di cominciare una giornata di lavoro”. La famiglia è sempre stata importante per il cantante, che parlando delle sue origini ha rivelato:”cantavamo tutti”. Intanto cresce in lui il desiderio di fare musica, un sogno che comincia a concretizzarsi quando da bambino prodigio comincia a cantare la domenica nelle piazze:” facevo due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare”.

Gianni Morandi canzoni: da “Fatti mandare dalla mamma” a “Una vita che ti sogno”

Dal debutto nel 1962 con “Andavo a cento all’ora” Gianni Morandi non si è mai fermato. Da 57 anni è sulla cresca dell’onda e ha pubblicato ben 82 album vendendo la cifra record di 50 milioni di dischi nel mondo. Numeri da record per il cantautore che durante la sua longeva e straordinaria carriera ha collezionato un successo dietro l’altro collaborando con artisti del calibro di Mina, Adriano Celentano e tanti altri. Non si contano le sue canzoni di successo: da “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latto” primo singolo di successo, “In ginocchio da te”, “Non son degno di te”, “Occhi di ragazza”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” fino a “Vita”, “Si può dare di più” con cui trionfa a Sanremo 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri fino alla più recente “Una vita che ti sogno”. Una carriera straordinaria raccontata in musica e parole su Rai1.



