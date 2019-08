Gianni Morandi commosso per Sinisa Mihajlovic/ Video: “Ero alla partita, grande uomo”

Il momento più emozionante della prima giornata di campionato della Serie A è senza ombra di dubbio l’arrivo sul campo del Bentegodi di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore, che sta combattendo la dura battaglia contro la leucemia, ha deciso di esserci per la sua squadra e non mancare questo importante esordio. La sua presenza ha commosso tutti i presenti, avversari compresi, e ha suscitato grande ammirazione. Tra gli spettatori della partita giocatasi tra Hellas Verona e Bologna c’era anche Gianni Morandi, grande tifoso rossoblù. È lui ad aver postato solo poche ore fa una riflessione su Mihajlovic, che è un inno alla sua forza. “Ieri sera ero a Verona, a vedere la prima partita di campionato del Bologna. Sorpresa incredibile: è arrivato Sinisa Mihajlovic”, esordisce Morandi.

Gianni Morandi ringrazia Sinisa Mihajlovic: “Un uomo forte e coraggioso”

Il noto cantante, che esprime il suo pensiero su Instagram con un video, continua: “l’allenatore che, come sapete, è malato di leucemia acuta e che ha voluto essere vicino ai suoi giocatori per questo inizio.” Gianni Morandi continua sottolineando la grande forza da lui mostrata in questa particolare occasione: “Contro il parere dei medici, rischiando moltissimo. Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia durissima. Quella per guarire la sua malattia. Però ha voluto essere lì.” Ammette infine che l’ingresso e la presenza di Sinisa Mihajlovic ha commosso tutti: “Ci siamo emozionati tutti. E alla fine, un grandissimo applauso anche dai tifosi del Verona. Che coraggio, forza Sinisa”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA