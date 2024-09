Dal matrimonio finito male con Laura Efrikian alla storia d’amore con Anna Dan, passando per una lista infiniti di successi musicali che hanno scritto la storia della musica italiana. Gianni Morandi ha vissuto – e continua a vivere – una carriera straordinaria ed una vita privata appassionante tra amori, figli e grandi emozioni. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, non molto tempo fa, il cantante bolognese si è soffermato sul tempo che passa, gli anni che scorrono rapidamente e inesorabilmente. A nessuno piace invecchiare, tantomeno al buon Gianni Morandi che però affronta tutto con il sorriso.

Serena, figlia Laura Efrikian e Gianni Morandi nata e morta prematura/ "Subito dopo la sua morte..."

Certo, anche lui come altri teme la morte. Ma non solo: “Temo la malattia e la sofferenza. So già quale canzone passerà in tv il giorno della mia morte”, ha detto tra il serio e il faceto l’artista bolognese. Che si riferisce all’iconico brano “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Eppure il suo repertorio è vastissimo, di canzoni da citare ce ne sarebbero davvero tante.

Laura Efrikian, chi è l'ex moglie di Gianni Morandi/ "Ecco perché ad un certo punto lo lasciai..."

Gianni Morandi vulcanico come non mai malgrado gli incidenti: “Nulla di grave…”

“Per gi italiani quella resta la canzone che mi rappresenta di più”, ha detto Morandi. “Perché è uno di quei brani che fa sorridere mentre si canta”, le sue parole. All’età di ottant’anni Gianni è ancora un fiume in piena, ha tanti progetti per la testa e non vuole smettere di sognare. Eppure di intoppi ne ha avuti parecchi in questi anni tra incidente domestici e interventi delicati.

“Il mio intervento all’occhio? Non è nulla di grave”, ha rassicurato. Al suo fianco d’altronde c’è la moglie Anna Dan, con cui ormai fa coppia fissa da trent’anni. Uno scorcio molto importante di vita insieme. “Le chiesi il numero di telefono, e lei me lo diede: sbagliato. Ho dovuto inseguirla a lungo…”, ha ricordato.

Marco e Marianna, figli di Laura Efrikian e Gianni Morandi/ "Finiti in analisi per colpa del nostro cognome"