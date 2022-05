Gianni Morandi/ Dall’incidente alla rinascita a Sanremo 2022

Gianni Morandi è uno degli artisti più completi che l’Italia intera abbia mai visto e avremo la possibilità di rivederlo a Radio Italia Live. È probabile che canterà nuovamente Apri tutte le porte portata al Festival di Sanremo e scritta da Jovanotti. Il film è riuscito ad appassionare generazioni con le sue canzoni a dir poco coinvolgenti; ha recitato in celebri film come In ginocchio da te, dove ha interpretato diverse proprie canzoni mentre svolgeva il ruolo di protagonista (e dove è sbocciato l’amore con Laura Efrikian); ha condotto un Festival di Sanremo per due edizioni oltre ad aver vinto quella del 1987; ha condotto diversi programmi, tra questi Uno di Noi insieme a Lorella Cuccarini e con la partecipazione di Paola Cortellesi.

Radio Italia Live 2022, Concerto/ Scaletta cantanti, diretta: la dedica di Coez

Di recente ha partecipato all’ennesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Apri tute le porte, scritta per lui dal collega Jovanotti. La canzone è andata nel complesso molto bene, ottenendo il terzo posto nella classifica finale dell’evento e aggiudicandosi addirittura il primo posto nella serata delle cover. Ancora a distanza di settimane sono moltissime le persone che ascoltano il suo singolo, uno dei brani più ascoltati della playlist “Sanremo 2022” su Spotify.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI A RADIO ITALIA LIVE/ Cantano Pastello Bianco e incantano

Gianni Morandi ha un rapporto piuttosto singolare con i suoi fan. Si perché Gianni è una di quelle celebrità che non sentono la fama, e anche se il successo è tanto da aver impresso il proprio nome e la propria faccia nella testa di tutti gli italiani, lui continua tranquillamente a rispondere a tutti i suoi fan, anche quelli che lo prendono a male parole.

Gianni Morandi, virale sui social network

Gianni Morandi è diventato virale. La sua pagina Facebook risponde paziente ai commenti, sono stati diversi articoli e è addirittura stata creata la top ten delle dieci risposte migliori che Gianni ha dato a chi lo insultava. Queste pagine oltre ad avere avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, hanno trovato il like di più di 20 mila followers. La cosa non è passata inosservata a nessuno, tanto che Donna Moderna gli ha dedicato un articolo, parlando di come Gianni Morandi affronti i social network. Infatti, con l’aiuto della moglie Anna, il cantautore risponde a tutte le domande e a tutti i generi di provocazione, anche quelli di più infimo livello. Recentemente, è proprio su social che si è aperto un dialogo tra Gianni e i suoi fan, coinvolgendo addirittura Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Gianni Morandi scrive “Vorrei comprarmi una moto, ma Anna non vuole…”, sono quindi centinaia i commenti che sono arrivati da parte degli oltre 2 milioni di fans. Jovanotti scrive “Bellissima mitica la 300 four ti ci vedo benissimo” lasciando spazio a ulteriori dibattiti. Ad oggi sono quasi 17 mila che hanno cliccato like su quella foto. Un Gianni strepitoso dal palco dell’Ariston in ogni dove, sa travolgere tutti con la sua genuinità e la sua spensieratezza.

Sangiovanni/ Da Amici a Sanremo fino a Netflix con Summertime: stupirà con "Scossa"?

Il video di Apri tutte le porte di Gianni Morandi













© RIPRODUZIONE RISERVATA