Gianni Morandi ricorda il terribile incidente: come sono andate le cose

Il Gianni Nazionale torna come ospite a Domenica In e l’occasione sarà buona per rievocare tanti momenti della vita del cantautore, che nel corso della sua esistenza non si è fatto mancare proprio niente. Dal successo alla famiglia, passando per le tante passioni accumulate, nella vita di Gianni Morandi c’è stato però anche un momento drammatico che ha fatto spaventare e non poco i suoi milioni di fan sparsi non solo per l’Italia ma anche nel mondo. In una intervista concessa a Maurizio Costanzo, il cantante nativo di Monghidoro aveva raccontato i dettagli dell’incidente alla mano che ha rischiato di pagare a caro prezzo.

“Spingendo un pezzo di legno con il forcale, sono caduto nel fuoco. Non so come ho fatto a venirne fuor, piangevo come un bambino” ha confessato Gianni Morandi rievocando il momento terribile in cui si era prestato alle potature e alle pulizie.

Ovviamente la caduta nel fuoco è costata cara a Gianni Morandi, anche se le cose avrebbero potuto andare anche peggio. “Quando sono venuto fuori mi sono buttato sull’erba, piangevo come un bambino. Non sentivo nemmeno il dolore, bastavano dieci secondi in più ed ero morto, perché poi svieni dal dolore” ha raccontato il cantante dal compianto Maurizio Costanzo tornando con la mente al fatto che avrebbe potuto pagare a un prezzo ancora più caro. La questione si è fortunatamente risolta con un infortunio alla mano destra che porta ancora degli strascichi e che aveva portato in un primo momento a un’operazione.

Un ruolo importante in quella fase così delicata di vita lo aveva assunto più che mai la moglie Anna Dan, sempre stata al fianco di Gianni Morandi e che ha consolato e tenuto il fianco dell’artista anche nel periodo delle terapie.