Gianni Morandi “flirt” con Elisabetta Canalis/ Foto: “Fossi giovane avrei speranze?”

Gianni Morandi negli ultimi tempi è diventato sempre più social: il cantante emiliano ha condiviso con i suoi fan gli scatti della quotidianità e della sua vita privata, attirando l’attenzione sia per le foto pubblicate che per le risposte fornite ai suoi followers, quasi sempre ironiche. L’ultimo post dell’artista è dedicato a una delle manie social di oggigiorno: parliamo di FaceApp, l’applicazione che permette di scoprire come saremo tra trent’anni. Ma Morandi ha fatto di più: ha scelto una foto ed ha utilizzato l’applicazione al contrario, ringiovanendo di trent’anni di colpo. Ed ha lanciato un sondaggio che chiama in causa Elisabetta Canalis, al suo fianco nell’immagine: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?».

GIANNI MORANDI E FACEAPP AL CONTRARIO: “SPERANZE CON LA CANALIS?”

Il post pubblicato da Gianni Morandi su Instagram ha raccolto quasi 10 mila mi piace nel giro di pochi minuti, con i suoi follower che hanno risposto in massa al sondaggio lanciato dal cantante di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “In ginocchio da te”. C’è chi non ha dubbi nel dire sì, avrebbe avuto delle speranze con una donna bellissima come Elisabetta Canalis, e chi invece ricorda l’impegno coniugale: «Le speranze non saprei, ma che Anna se ci provi ti taglia le gamibine è una certezza», «Non ti serve una come lei. Tu hai la meravigliosissima Anna», «Ma hai una moglie meravigliosa… che vai cercando Gianni!», questi solo alcuni dei commenti sotto il post di Morandi, che vi proponiamo qui di seguito





© RIPRODUZIONE RISERVATA