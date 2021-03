Gianni Morandi, foto in ospedale con la moglie Anna Dan/ I fan: “Lei può entrare?”

Gianni Morandi è ancora ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena dopo l’incidente di cui è stato vittima nel giardino della sua casa mentre bruciava alcune sterpaglie procurandosi delle ustioni alle mani. L’artista bolognese non è ancora stato dimesso e sta ricevendo tutte le cure necessarie prima di poter lasciare a casa. Dopo alcuni giorni di silenzio social, Morandi è tornato nuovamente ad aggiornare il suo profilo Instagram pubblicando una nuova foto. Nella sua stanza d’ospedale, Gianni Morandi si mostra sereno nonostante l’accaduto mentre al suo fianco c’è la moglie Anna Dan che lo aiuta nei piccoli gesti quotidiani. «Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama», scrive il cantante che ha potuto ricevere la visita della moglie la cui presenza rende più sopportabile la degenza in ospedale.

LA FOTO DI GIANNI MORANDI E ANNA DAN DIVIDE I FAN

La foto di Gianni Morandi e Anna Dan in ospedale ha diviso i fans del cantante. Pur senza voler fare polemiche, c’è chi chiede: “Lei può entrare in reparto?”. Alla domanda hanno risposto altri utenti. “In medicina d’urgenza, stesso ospedale, ho potuto far visita a mio padre tutti i giorni, un’ora al giorno. Dpi indossati e modulistica compilata”, scrive una signora. “Non è vero, mio marito in un reparto non covid ed io non sono mai potuta entrare”, ribatte un’altra. Non mancano i tantissimi messaggi d’amore per la coppia che sta affrontando insieme tale momento. “La solarità di Anna cancella tutte le ombre che a volte in ospedale penetrano, è tenero vedere con quanta dolcezza ti assista”, “Che bello vedervi così”, scrivono altri utenti.

