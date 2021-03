Gianni Morandi “Più dura del previsto”/ Torna sui social dopo le ustioni con un video

Gianni Morandi torna sui social con un video a lui dedicato e che lo ha commosso così come ha fatto con migliaia di fan che lo seguono e che continuano ad essere in apprensione per lui sin dal giorno dell’incidente. Il cantante è finito in ospedale prima e al centro ustioni di Cesena poi per via di una rovinosa caduta nelle fiamme o quasi, la stessa che gli avrebbe procurato una serie di ustioni sulle gambe, sulle braccia e sulle mani e, in particolare, avrebbe colpito rovinosamente proprio la mano destra. Al momento non sappiamo niente di ufficiale o di certo tanto che si era parlato di un possibile intervento per lui proprio alla mano per riparare i danni dell’ustione ma poi sembra che tutto sia cambiato in corsa e che per il momento si abbia deciso di rimandare.

Gianni Morandi “Più dura del previsto”, ritorno sui social dopo l’incidente

Anche Gianni Morandi di solito molto social si è trincerato dietro il silenzio ma oggi ha voluto condividere un video del suo Bologna con un saluto dei calciatori e dell’allenatore e proprio pubblicandolo sul suo profilo Instagram si è lasciato andare a quella che possiamo definire una sua dichiarazione ufficiale al grido di “#fuoco #ustioni #èpiùduradelprevisto”. Nello stesso video Sinisa gli fa gli augri di pronta guarigione ma svela anche che si sono sentiti e che sta bene, nonostante tutto. Le parole di Gianni Morandi ce lo fanno immaginare dolorante e ancora in convalescenza ma siamo sicuri che presto tornerà con il suo sorriso ad illuminare i social.

