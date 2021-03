Gianni Morandi “Sono un ragazzo fortunato”/ Video Gravi ustioni, braccia bendate e…

Gianni Morandi torna a dare notizie di sé sui social network, con particolare riferimento a Instagram, dopo il grave incidente in campagna nel quale è rimasto coinvolto lo scorso 11 marzo, quando, mentre dava fuoco ad alcune sterpaglie, ha improvvisamente perso l’equilibrio, scivolando sulle fiamme nonostante il tentativo disperato di aggrapparsi ad alcuni rami per evitare le ustioni, purtroppo senza successo. In queste ore il cantante bolognese, per la gioia di tutti i suoi fan, si è palesato addirittura all’interno di un video, nel quale si vedono le sue braccia fasciate, con l’artista che percorre le corsie dell’ospedale “Bufalini” di Cesena sulle note di “Ragazzo fortunato”, storico successo musicale di Jovanotti, alias Lorenzo Cherubini.

Benjamin Mascolo sposa Bella Thorne/ Foto con anello su Instagram: "Lei ha detto sì"

“Sono proprio un ragazzo fortunato”, commenta Gianni Morandi, che quasi si diverte a mostrare i suoi arti superiori fasciati all’interno del filmato, nel quale chiacchiera amabilmente con due infermiere del reparto presso il quale si trova ricoverato ormai da più di una settimana. Vederlo così, felice e sorridente, è tuttavia una grande iniezione di fiducia e serenità per tutto il suo pubblico.

Umberto Tozzi/ "Il testo di ‘Ti amo’ non ha né capo nè coda, ma…"

GIANNI MORANDI DOPO LE USTIONI: “È DURA”

Gianni Morandi, nel post di commento al suo video, sottolinea come quelli immortalati nel video siano i primi passi effettuati a dieci giorni di distanza dal grave incidente, che ha scosso profondamente tutte le persone che in questi anni gli sono state vicine e che lo hanno sempre supportato. Addirittura la squadra di calcio del Bologna, per la quale Morandi fa il tifo, gli ha rivolto gli auguri di pronta guarigione, compreso l’allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, altro grande combattente. Sempre nei giorni scorsi, il cantante ha rivelato che questa sfida si sta rivelando “più dura del previsto”, aggiungendo che “vorrei poter ricominciare a salutarvi, ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano”. Insomma, il percorso riabilitativo non potrà certo definirsi una passeggiata, ma siamo certi che la proverbiale grinta e la determinazione che hanno contraddistinto l’intero cammino artistico di Gianni Morandi prevarranno anche questa volta sulla malasorte e sulle difficoltà.

Censis, boom della radiovisione/ 19 mln di italiani seguono la radio sui canali tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)





© RIPRODUZIONE RISERVATA