Gianni Morandi/ I gesti d’amore per Anna Dan: la foto lascia senza fiato

Non c’è giorno in cui Gianni Morandi non dimostri il proprio amore per la moglie Anna Dan. Sposati dal 2004 e genitori di Pietro, Gianni Morandi che, questa sera, è tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè dedicata agli Anni ’60 e Anna Dan sono sempre stati lontani del mondo del gossip. Il loro è un amore vissuto lontano della luci dei riflettori e protetto da rumors e indiscrezioni varie. Una coppia solida, unita e che, ogni giorno, conquista il cuore dei fans dimostrando che l’amore vero esiste. Anna, infatti, è sempre accanto a Morandi. Durante il periodo del ricovero in ospedale, Anna è rimasta accanto al marito sostenendolo, supportandolo e aiutandolo nei momenti di difficoltà. Gianni, in compenso, le dimostra tutto il suo amore con piccoli gesti quotidiani come ha svelato la stessa Anna sui social.

Gianni Morandi e il biglietto d’amore per la moglie Anna

Gianni Morandi è uno degli artisti più social. Ogni giorno, l’artista condivide con i fans i momenti della sua vita quotidiana regalando a tutti un sorriso. Qualche settimana fa, però, a svelare la parte più romantica di Morandi è stata la moglie Anna che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto del biglietto d’amore lasciato proprio dal marito. “Buona giornata amore“, si legge nel biglietto scritto a mano da Morandi e che Anna ha mostrato con orgoglio ai suoi followers. Un piccolo gesto che, però, racchiude il grande amore che Gianni prova per la donna che ha scelto come compagna di vita. “Che uomo meraviglioso”, “Che dolce”, “Questo è amore con la A maiuscola”, scrivono i fans.

