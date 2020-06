Gianni Morandi/ “Mi aspetto grande solidarietà” (Con il Cuore nel nome di Francesco)

Pubblicità

Gianni Morandi torna in prima serata su Raiuno accanto a Carlo Conti alla guida de “Con il Cuore nel nome di Francesco“, l’evento benefico di raccolta fondi trasmesso martedì 9 giugno 2020 in diretta dal sagrato di Assisi. Una lunga serata di musica, testimonianze e solidarietà con la partecipazione di tantissimi ospiti pronti a sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento che quest’anno oltre a progetti benefici di carattere internazionale è dedicata anche agli italiani in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus e della conseguente crisi economica che ha investito il nostro Paese. Per il cantante di “fatti mandare dalla mamma” questo evento benefico segna il ritorno in Rai accanto all’amico e collega Carlo Conti. Intervistato dal Corriere della Sera Morandi ha anticipato: “il sagrato di Assisi, nella maratona “Con il cuore, nel nome di Francesco”: assieme a Carlo Conti e ad altri artisti aiuteremo i frati del Sacro Convento a raccogliere fondi per i poveri. Mi aspetto la grande solidarietà italiana che abbiamo visto negli ultimi, difficilissimi, mesi”. Nonostante tutte le polemiche che non mancano mai, Morandi si aspetta una risposta coesa del pubblico italiano: “la solidarietà è stata più forte. Giorni fa sono tornato al mare dopo tanto tempo. Una coda bestiale ma ero felice, vedevo gente contenta di muoversi, indifferente agli ingorghi in autostrada. E mi sono messo a cantare”. E’ consapevole però che non sarà semplice presentare un evento senza la partecipazione del pubblico visto che il Governo ha predisposto come fondamentale per evitare la diffusione del Covid-19 il distanziamento sociale. “Pesa moltissimo per un’artista la mancanza del pubblico, puoi smettere di incidere dischi, ma la voglia di fare concerti resterà: io mi auguro di non arrivare mai al momento in cui “la scarpa diventa scarpone”. Però qualcosa per il mondo dello spettacolo in crisi la voglio fare”.

Gianni Morandi, le sue canzoni dal vivo al Teatro Duse di Bologna

Dopo l’emergenza Coronavirus, Gianni Morandi è pronto a tornare in pista. Dopo la partecipazione all’evento benefico “Con il cuore nel nome di Francesco”, il cantante proprio in questi giorni ha annunciato ai fan il suo ritorno sul palco. Proprio così, Morandi è pronto a tornare dal vivo con le sue canzoni con il primo concerto post Covid-19 nella sua Bologna. “Non vedevo l’ora di poter tornare a cantare dal vivo e stare vicino alla gente, perché questa è l’anima del nostro lavoro” – ha detto Morandi rivelando – “appena ho saputo che si poteva rialzare il sipario, seppur con pochi spettatori, ho chiesto al Duse di poter tornare sulle tavole del teatro che per tanti mesi è stata la mia casa. Sicuramente, sarà molto emozionante compiere questo piccolo passo verso la normalità e riaccendere le luci sul palcoscenico, perché il teatro è cultura, è vita e nessuna città può rimanerne senza”. Il concerto è previsto per lunedì 15 giugno 2020 al Teatro Duse di Bologna: una serata che si preannuncia davvero speciale visto che arriva dopo più di tre mesi di stop ai concerti, anche se per parteciparvi è fondamentale prenotarsi e i posti disponibili sono davvero pochi propio per garantire il distanziamento sociale all’interno della struttura. Il concerto di Morandi sarà fruibile anche in radio e televisione grazie a Radio Bruno.



