Gianni Morandi, Live in Arena/ Concerto accompagnato da 100 giovani musicisti d’orchestra (replica)

Sabato sera in compagnia di Gianni Morandi su Canale 5. Sulla rete ammiraglia del Biscione va infatti in onda la replica di Gianni Morandi – Live in Arena, lo show svoltosi il 7 e l’8 ottobre 2013 in cui l’eterno ragazzo della musica italiana, per la prima volta nella sua storia artistica si è fatto accompagnare da 100 giovani musicisti d’orchestra diretti dal maestro Leonardo De Amicis. Un evento a tutti gli effetti, come dimostrato anche dal successo di ascolti fatto registrare dal programma all’epoca della prima messa in onda, con 5-6 milioni di telespettatori alla visione per uno share di poco inferiore al 24%. Numeri da capogiro insomma per Gianni Morandi, allora come oggi amatissimo da un pubblico che sempre più ha imparato ad apprezzarne non solo le oggettive qualità di interprete, ma anche il lato umano.

GIANNI MORANDI: LA VACANZA TUTTA ITALIANA DELL’ETERNO RAGAZZO

A contribuire ad avvicinare sempre più l’originario di Monghidoro al suo pubblico è stato senza dubbio l’uso dei social fatto dall’artista. Gianni Morandi infatti non manca mai di aggiornare i suoi supporters sulle attività che caratterizzano la sua vita e quella della moglie Anna. Qualche esempio? In questo mese d’agosto il cantante ha deciso di trascorrere una bella vacanza in giro per l’Italia. Mare, montagna e borghi hanno fatto da contorno ad un periodo contrassegnato da uno dei sentimenti più belli e auspicabili: la serenità. Da Orvieto ad Altomonte, da Padula a Rossano, da Sperlonga a Pescocostanzo: sono queste alcune delle tappe toccate dal “Giro di Morandi”. Il cantante non manca di condividere le mete d’arrivo con i fan, cui spedisce di fatto una foto/cartolina per ogni luogo, quasi tenendo un diario di bordo in cui riceve anche consigli e suggerimenti. Quale sarà la sua prossima destinazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA