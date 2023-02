Gianni Morandi “Stavo per lasciare la musica”/ “Tournée con Al Bano e Ranieri? Forse”

Gianni Morandi, conduttore del Festival di Sanremo 2023 insieme al direttore artistico Amadeus, è intervenuto ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio. Subito l’artista ha confessato che il Festival “ti dà carica e adrenalina e non ti fa sentire la stanchezza. Non dormi tanto, ti addormenti verso le 4 o le 5, prima non riesci. In particolare, questa notte, prima di dormire, ho ricordato il momento sul palco dell’Ariston con Al Bano e Massimo Ranieri che ha commosso me e loro. Ritrovarci dopo tanti anni di amicizia, di sfide, di canzoni e di vita mi ha fatto ripassare davanti agli occhi il film della mia esistenza”.

Fiorello scherza con Morandi su Angelo Duro/ "Fatti mandare dalla mamma a p*ttane!"

Poi, una rivelazione che suona anche come un possibile auspicio per il futuro da parte di Gianni Morandi: “Al Bano da anni dice che io, lui e Ranieri dobbiamo fare il giro del mondo, con una tournée in Canada, America e Australia. Chi lo sa, può essere un’idea…”.

GIANNI MORANDI: “NON DIMENTICHERÒ MAI L’ABBRACCIO FINALE CON AL BANO E RANIERI”

Ancora a “Oggi è un altro giorno”, Gianni Morandi ha sottolineato che quello di ieri sera è stato “un momento che non dimenticherò mai, soprattutto l’abbraccio finale con Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri. Non capita spesso di essere tutti e tre insieme“.

Gianni Morandi: "Quella volta che me la feci addosso sul palco coi pantaloni bianchi"/ Imbarazzo a Sanremo

Subito dopo, Gianni Morandi ha aggiunto: “Stare in mezzo alla gente e in mezzo alla musica ti fa restare umile. Il pubblico ti segue da tanti anni e ti dà l’adrenalina, ti dà la forza di fare ancora tante cose per il futuro. Il nostro è un mestiere meraviglioso, è una gioia. È più quello che riceviamo che quello che riusciamo a dare. Ieri sera si vedeva che tutti e tre avevamo voglia di restare sul palco… Non volevamo più andare via!”. Uno su mille ce la fa: ma è realmente così? “C’è stato un momento in cui pensavo che il mio viaggio nella musica stesse per finire o fosse finito, ma poi accade sempre qualcosa o incontri qualcuno: è passato un treno e l’ho preso”.

Gianni Morandi cita Mentana e imbarazza Francesca Fagnani a Sanremo/ "Ti ha detto che sei brava?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA