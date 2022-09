Gianni Muciaccia, marito Jo Squillo/ Più di 40 anni d’amore, perchè non hanno figli?

Gianni Muciaccia e Jo Squillo perchè non hanno figli?

Gianni Muciaccia è il marito di Jo Squillo, la cantante e conduttrice di successo. Un grande amore quello nato tra i due con l’imprenditore che una volta conosciuta la cantante ha deciso di mettere da parte i suoi impegni per seguirla ed occuparsi dietro le quinte della sua carriera. Una scelta vincente visto che Muciaccia è ancora oggi il direttore artistico e produttore discografico della moglie e di altri grandi artisti. Insieme i due hanno ideato e realizzato il programma Tv Moda in cui la Squillo si occupa di moda, fashion ed eventi.

Anche se i due sono inseparabili e molto uniti, Gianni e Jo hanno di comune accordo deciso di non avere figli. Come mai? A rivelarlo è stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha confessato: “io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me”.

Gianni Muciaccia e Jo Squillo: una coppia realizzata

Jo Squillo e Gianni Muciaccia sono marito e moglie da tantissimi anni. La coppia, infatti, è unita da più di 40 anni e condivide non solo la sfera privata, ma anche quella lavorativa visto che l’uomo si occupa della carriera artistica della cantante e conduttrice visto che ricopre il ruolo di direttore artistico e produttore discografico. Un grande amore, anche se la coppia ha deciso insieme di non avere figli. Una decisione che non ha impedito alla Squillo di sentirsi realizzata come donna nella vita e nel privato, anche se la cantante ha una figlia acquisita.

Si tratta di Michelle Masullo, una ragazza di 21 anni che si è fatta conoscere proprio durante la partecipazione della “madre” al “Grande Fratello Vip” visto che è entrata nella casa di Cinecittà per farle una sorpresa. Michelle sia per Jo che per Gianni è una figlia a tutti gli effetti e la ragazza non nasconde di essere molto grata: “sei una mamma meravigliosa, volevo urlartelo. Tu sai andare oltre le barriere del sangue. Sei unica, sei libera. Sei ribelle, fortissima, sei andata per andare contro le regole e le ingiustizie”.











