ROBERTA DI PADUA, BACIO CON GIANNI SPERTI A UOMINI E DONNE/ Poi scoppia la lite con Aurora

Roberta Di Padua: come dev’essere l’uomo ideale

Roberta Di Padua ammette di essere alla ricerca di un uomo moro, con un po’ di barba e che abbia intorno ai 35 anni “perché gli uomini della mia età sono pieni di problemi economici, familiari e anche sessuali perché sono stanchi e non ce la fanno”, spiega la dama. Le parole di Roberta scatenano la reazione di Aurora Tropea che punta il dito contro la dama: “Ma non ti vergogni?“, chiede Aurora portando Roberta ad alzarsi e ad affrontarla a viso aperto. “Cafona”, incalza la Tropea mentre Roberta, su consiglio di Gianni Sperti, mantiene la calma.

Aurora, poi, punta il dito anche con Barbara De Santi, Gianni e Tina, rei di non avere lo stesso atteggiamento con tutti dal suo punto di vista. “Ma tu oggi sei nervosa perché il tuo cavaliere ha chiuso? Lo vuoi capire che non ti piace?”, sbotta Tina mentre Maria cambia argomento chiedendo a Roberta di scegliere un cavaliere con cui ballare. Di fronte alla titubanza degli uomini, Gianni balla con Roberta e tra i due scatta un bacio scenografico al centro dello studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gianni Sperti e Roberta Di Padua provocano a Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi per Roberta Di Padua che, dopo essere uscita con qualche cavaliere del parterre, ha ammesso di essere delusa dall’atteggiamento degli uomini. Dopo un appuntamento con Marco e con Ermes, giunto in trasmissione unicamente per lei, Roberta ha spiegato di voler conoscere uomini più intraprendenti raccontando di dover sempre essere lei a prendere l’iniziativa su tutto, compresa la scelta del ristorante. Nella puntata di Uomini e Donne della scorsa settimana, al centro dello studio, sia Roberta che Barbara De Santi hanno fatto un appello per conoscere uomini con un carattere forte e deciso.

A detta delle due dame, gli attuali cavalieri del parterre non avrebbero le caratteristiche caratteriali che entrambe cercano nell’uomo con cui costruire una storia importante. Stando alle anticipazioni, ad aiutare Roberta, nella nuova puntata di Uomini e Donne, sarà Gianni Sperti.

Ballo e bacio per Gianni Sperti e Roberta Di Padua

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per mostrare ai cavalieri come dovrebbero comportarsi con una donna dal carattere forte e deciso come Roberta Di Padua, Gianni Sperti inviterà la dama a ballare. Al centro dello studio, l’opinionista e la dama daranno vita ad un momento molto sensuale che si concluderà anche con un bacio.

Roberta, con la sua schiettezza, è sempre stata molto apprezzata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche dalla stessa Maria De Filippi che, nell’attuale stagione, la chiama spesso in causa anche per commentare le dinamiche degli altri protagonisti del trono over.











