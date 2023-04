Gianni Sperti e Armando distruggono Paola a Uomini e Donne/ “Vuota e piena di cattiveria! Vattene”

Gianni Sperti e Armando Incarnato contro Paola Ruocco a Uomini e Donne: scoppia la lite!

Paola Ruocco, da alcune settimane, continua ad essere una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 fa discutere non solo per le sue frequentazioni, ma anche per le liti in cui è coinvolta. Ultima quella durissima con Gemma Galgani, da lei accusata di essere una donna “affamata di contatto”, che si butta addosso agli uomini. Una stoccata che non solo ha fatto infuriare la diretta interessata, ma che ha inoltre suscitato le accese reazioni di Armando Incarnato e Gianni Sperti.

È stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne il primo ad intervenire dopo aver ascoltato le parole di Paola su Gemma, facendole notare a quest’ultima. “Guarda che quello che hai detto è una cosa veramente gravissima!” ha quindi detto Sperti alla dama, accusandola poi di essere “una persona vuota dentro e piena di cattiveria”.

Armando Incarnato contro Paola Ruocco a Uomini e Donne: “Chiedi scusa o vattene!”

Molto più alti sono stati invece i toni con i quali è intervenuto Armando Incarnato nella discussione tra Paola e Gemma. Il cavaliere di Uomini e Donne ha invitato la dama a scusarsi per le brutte parole dette alla Galgani: “Gemma, ti stai abbassando ad un livello veramente basso, perché quello che ha detto Paola è di una piccolezza unica.” ha esordito Armando. Poi, rivolgendosi a Paola: “Gemma è affamata di che cosa? Hai raccontato quello che hai visto, ma vuoi che racconto quello che non si vede, così diventi piccola piccola? Vergognati e chiedi scusa a Gemma, altrimenti vattene!” Nessun cenno di scuse è però arrivato da Paola.

