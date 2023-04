Gianni Sperti e Armando Incarnato, resa dei conti a Uomini e Donne/ “Ti do la mano…”

Confronto tra Gianni Sperti e Armando Incarnato a Uomini e Donne

Puntata scintillante quella di Uomini e Donne del 13 aprile per la presenza al centro dello studio di Armando Incarnato che si confronta con Maria De Filippi e con Gianni Sperti sull’accusa che gli ha rivolto Aurora Tropea. Secondo la dama del trono over, Armando avrebbe alle spalle un manager partecipando anche ai provini per il Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi che ribadisce di credere ad Armando e di non aver bisogno di chiedere in giro per averne la conferma, Armando si confronta con Gianni Sperti con cui, più volte, ha discusso in puntata.

Con molta calma e senza alzare i toni, il cavaliere napoletano e l’opinionista si confrontano e si stringono la mano promettendosi di esprimere sempre le proprie opinioni, ma limitandosi alle dinamiche della trasmissione e lasciando fuori le rispettive vite private.

Le parole di Gianni Sperti ad Armando Incarnato

Al centro dello studio, in piedi, l’uno di fronte all’altro, Armando Incarnato e Gianni Sperti mettono un punto alle varie incomprensioni sperando di avere un rapporto più sereno in trasmissione. “Io ti stringo la mano. L’importante è che quando litighiamo ci atteniamo a quello che succede in puntata perchè non mi è piaciuto che tu abbia fatto delle insinuazioni sulla mia vita privata. Io nella mia vita privata faccio quello che voglio, la mia vita privata deve rimanere tale” – spiega Gianni aggiungendo di ricevere continuamente segnalazioni sulla vita privata di Armando, ma di non averne mai parlato in trasmissione.

Armando sostiene di non aver mai fatto insinuazioni sulla vita privata di Gianni, ma Tina Cipollari concorda con l’amico affermando di aver avuto la stessa sensazione di Sperti. Dopo un ulteriore confronto, i due tornano ai rispettivi posti per un nuovo inizio.

