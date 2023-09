Gianni Sperti e Aurora, nuova lite a Uomini e Donne/ Scontro di fuoco in studio: volano parole forti

Gianni Sperti contro Aurora a Uomini e Donne

Gianni Sperti e Aurora non riescono a trovare un punto di incontro. L’opinionista e la dama del trono over hanno cominciato la nuova stagione del dating show di canale 5 scontrandosi immediatamente. Memore di quanto accaduto lo scorso anno, Aurora ha provato ad “addolcire” Gianni Sperti regalandogli dello zucchero. Un gesto che ha scatenato la dura reazione di Gianni che ha visto nel gesto di Aurora una vera provocazione. In studio si è scatenata una durissima lite che è proseguita nelle successive puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi coinvolgendo anche Tina Cipollari.

La bionda opinionista, notando Aurora ballare con Elio, ha chiesto di poter ascoltare l’audio del filmato, sicura che stessero parlando di lei. Le parole di Aurora che consigliava ad Elio di abbassare i toni durante le discussioni con Tina hanno acceso nuovamente gli animi in studio. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, tuttavia, pare che ci sarà una nuova discussione.

Lo scontro tra Gianni e Aurora si riaccende

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 22 settembre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, andrà in onda la prima parte della registrazione del 6 settembre. Una registrazione che ha visto nuovamente al centro delle dinamiche Gianni Sperti e Aurora.

Non si sa per quale motivo, ma pare che tra l’opinionista e la dama del trono over ci sia stata nuovamente un’accesa discussione e che i toni siano stati abbastanza forti. Il momento sarà trasmesso proprio nella puntata di oggi?

