Gianni Sperti e Raz Degan, ex compagni Paola Barale/ “Il passato ancora oggi mi fa stare male”

Gianni Sperti e Raz Degan sono gli ex compagni di Paola Barale, la showgirl e conduttrice televisiva. Due grandi amori che hanno sicuramente segnato la vita della popolare conduttrice che in passato si è anche sposata con il ballerino ed opinionista di Uomini e Donne. Ma come mai è finita con Gianni Sperti? A raccontarlo è stata proprio la Barale in occasione di una intervista rilasciata a Paola Perego. “Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare” – ha confessato la conduttrice che quando si è sposata era giovanissimo. “Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono” – ha tuonato la Barale che successivamente ha rivelato anche il vero motivo che li ha spinti al divorzio.

“Il divorzio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro” – ha detto la Barale precisando – “lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Paola Barale e Raz Degan: “è stato il grande amore della mia vita”

Dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti, nella vita di Paola Barale è arrivato un altro grande amore. Si tratta di Raz Degan, l’attore e modello con cui ha vissuto una travolgente storia d’amore. “Raz è stato il grande amore della mia vita” – ha detto la conduttrice precisando – “ma non è bastato. In una coppia l’amore deve essere valore aggiunto, progetto, condivisione. Se c’è amore ci si sposa, se no, no. Fra adulti, non c’è alcun bisogno di mentire, specialmente dopo tanti anni”. La coppia si è lasciata dopo tanti anni d’amore con dichiarazioni al vetriolo da parte della conduttrice: “e quando finalmente mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà per quella che era. Non vorrei più parlare di lui: al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa star male”.

Successivamente la conduttrice ha chiarito i motivi della fine della storia d’amore con Raz Degan: “la decisione l’ho presa io, ma ci sono stata portata per i capelli: non è la prima volta che gli uomini, soprattutto quando si trovano in situazioni scomode, si fanno lasciare. Permettere di andare via a una persona che si ama moltissimo è molto difficile, ma se oltre ad amarla la rispetti e ti rispetti, credo che sia un atto di grande maturità”.

