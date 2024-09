C’è un fidanzato nella vita di Gianni Sperti? Dopo lo scherzo social…

Gianni Sperti torna a Verissimo e tra i suoi fan cresce la speranza di scoprire se nella sua vita c’è un nuovo fidanzato dopo lo “scherzo” dei mesi scorsi. Il celebre opinionista di Uomini e Donne, infatti, è sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, soprattutto quella sentimentale, ma ama sorprendere, infatti nei mesi scorsi aveva deciso di spiazzare giornali di gossip e settimanali scandalistici annunciando di aver trovato l’amore.

Ne aveva parlato tramite la sua pagina Instagram, con una storia in cui aveva spiegato di essersi “ufficialmente innamorato“. Chi sperava di scoprire l’identità del fidanzato di Gianni Sperti, però, è rimasto deluso, perché non ha fornito alcun indizio, anzi…. Infatti, in un’altra storia ha svelato che quell’amore è destinato alla sua dolcissima cagnolina Mina.

Un annuncio che, comunque, ha sancito la rinascita del ballerino, che dunque ha il cuore impegnato. Visto che Silvia Toffanin riesce sempre a far sbottonare i suoi ospiti riguardo la loro vita privata, non è da escludere che Sperti decida di raccontare qualcosa della sua vita sentimentale. Infatti, pare sia single da tempo, del resto aveva raccontato di stare bene da solo e di non aver bisogno di cambiare vita. Ma l’amore può arrivare in maniera inaspettata. Di sicuro, quello scherzo social è bastato a spazzar via il botta e risposta mediatico di mesi prima con l’ex moglie Paola Barale, che aveva lasciato intendere proprio a Verissimo che nel loro matrimonio c’erano stati non detti pesanti.

Chi è Gianni Sperti: la carriera

Gianni Sperti nasce il 12 Aprile 1973 a Manduria e cresce a Pulsano, in provincia di Taranto. Fin da piccolo si fa notare per la sua passione per la danza e a 22 anni entra nel cast di La Sai L’Ultima, la trasmissione dove conoscerà Paola Barale, sua storica ex moglie. L’uomo ha diverse opportunità lavorative e negli anni diventa primo ballerino di Ballo Amore e Fantasia e successivamente partecipò a L’Ultimo Valzer, programma condotto da Claudio Baglioni e Fabio Fazio.

Nel corso della sua carriera l’uomo ha un grande rapporto con il ballo, sua grandissima passione e dal 1996 al 2000 fu primo ballerino alla nota trasmissione Buona Domenica. Proprio negli anni ‘2000 entrò nel cast del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne ed intervenne nella qualità di opinionista insieme all’altra storica partner (lavorativa) Tina Cipollari. Se le cose a livello lavorativo (ha lavorato anche come attore) andavano alla grande diversa è stata la situazione sentimentale visto il divorzio da Paola Barale.

Gianni Sperti e dettagli riguardo la sua vita privata

Gianni Sperti conobbe Paola Barale negli studi di La Sai L’Ultima nel 1995 ed i due si sposarono nel 1998. Dopo quattro anni di alti e bassi si arrivò al divorzio e non si è mai conosciuto il reale motivo di questa decisione. Qualcuno parla di possibili divergenze riguardo il volere o meno i figli ma non ci sono state conferme.

Nel corso degli anni Gianni ha più volte lamentato il problema in Italia riguardo l’impossibilità dei single di poter adottare bambini e dopo il matrimonio con Paola Barale non vi sono state più conferme ufficiali. Tanti rumors e flirt nel corso degli anni secondo la stampa ma nessuna conferma ed anzi si è paventata la voce – da parte anche di alcuni addetti ai lavori – di una presunta omosessualità di Gianni Sperti, mai confermata da quest’ultimo.

Questi ha però rilasciato dichiarazioni criptiche e abbastanza importanti relative a questa vicenda e affermò: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali, la vita sessuale degli esseri umani – almeno secondo i miei valori – deve restare privata, sia che si parli di etero che di gay. Quindi anche se lo fossi sarebbero fatti miei”. Da quel momento non se ne è più discusso e Gianni tiene molto alla sua privacy.