Matteo tra Barbara De Santi e Morena

Dopo il lungo momento dedicato a Gemma Galgani, divisa tra Valerio e Raffaele, Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e donne, nel corso della puntata del 27 settembre 2024, Matteo, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Matteo è uscito sia con Barbara De Santi che con Morena, una nuova dama del parterre. Con Morena la conoscenza sta andando nel migliore dei modi e lui decide di continuare a frequentarla nonostante la scelta di lei di uscire anche con Mario. Con Barbara De Santi, invece, il discorso è più complicato.

La dama, infatti, pur stando bene con lui, decide di mettere subito un punto perché ritiene che abbia troppi problemi per portare avanti una relazione. Una decisione che Matteo deve accettare ma interviene Aurora Tropea che svela un retroscena sul cavaliere e sul suo reale interesse nei confronti di Barbara.

Aurora Tropea e la rivelazione su Matteo: la reazione di Barbara De Santi

Secondo Aurora Tropea, Matteo non sarebbe mai stato realmente interessato a Barbara De Santi perché più interessato a donne più giovani. Aurora, tuttavia, non svela la fonte della sua informazione ma le parole della dama scatenano la reazione della De Santi. “Chi è che ha detto questa cosa?”, chiede Tina Cipollari. “La spia non si fa, ci metto io la faccia” – risponde Aurora. “so che hai detto che Barbara non ti interessa anche perché la sua ex fidanzata era molto più giovane”, aggiunge la Tropea.

Aurora, inoltre, spiega che, secondo il suo punto di vista, Matteo abbia deciso di uscire con Barbara esclusivamente per avere un po’ di popolarità. “Lui è venuto qui perché in passato si è sempre basato sull’esteriorità ed ora vuole superare questa cosa“, interviene Maria De Filippi difendendo Matteo.