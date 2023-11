Gianni Sperti, i simpatici auguri di compleanno per Tina Cipollari/ “Gli anni aumentano ma…”

Tina Cipollari compie gli anni: i divertenti auguri di compleanno di Gianni Sperti

Il 14 novembre è una data piuttosto importante per Tina Cipollari: la vulcanica opinionista di Uomini e donne, infatti, compie gli anni. Festeggiamenti e grandi emozioni per lei che, nel corso degli anni, è diventato un volto di punta del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Presenza fissa in studio ormai da tanti anni, con il suo carattere schietto e irriverente è entrata nel cuore di una buona fetta di pubblico, grazie anche alla sua personalità esplosiva e sempre pronta a creare divertenti dinamiche nel corso delle puntate.

Sono tantissimi i messaggi di auguri ricevuti, ma ce n’è uno in particolare che non è affatto passato inosservato: quello di Gianni Sperti. Anche lui, che affianca la Cipollari a Uomini e donne e con la quale forma una coppia di opinionisti decisamente esplosiva, ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla collega nel giorno del suo compleanno. In particolare, nelle Instagram stories del suo profilo, ha condiviso una foto della Cipollari alla quale ha applicato un filtro da invecchiamento. E, a corredo, il seguente messaggio: “Buon compleanno Tina Cipollari. Gli anni aumentano ma te li porti sempre bene“.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, coppia inossidabile a Uomini e donne

I divertenti auguri di Gianni Sperti sono presto diventati virali, e hanno sicuramente strappato un sorriso anche alla festeggiata Tina Cipollari, nel giorno del suo compleanno. Il loro rapporto d’amicizia è sotto gli occhi di tutti e, anche se talvolta hanno opinioni discordanti sulle dinamiche che animano lo studio di Uomini e donne, il loro affetto è tangibile e puro. Di recente, inoltre, la coppia di opinionisti è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

In quell’occasione, Tina Cipollari si è sbottonata circa la sua attuale situazione sentimentale, ammettendo: “Qualche strappone sì, c’è in giro, ma non quello che desidero io. Quando uno cerca l’oro, non si ferma in una miniera d’argento. C’è qualcuno, non posso fare i nomi“.

